Joaquim Viana

Corresponsal de fútbol brasileño y fútbol americano

Soy un redactor que escribe sobre fútbol nacional e internacional. Me gusta estar al tanto de todo lo que sucede en todos los rincones del mundo futbolístico y tengo un gran respeto incluso por las regiones menos favorecidas. De hecho, creo que el deporte más famoso del planeta debería ser visto con un poco más de racionalidad.

Mi historia con el fútbol:

En los años en que casi no existía internet, uno de mis primeros y más sólidos contactos con el fútbol fue a través de los álbumes de figuritas. El primero que recuerdo es el del Brasileirão de 1998, seguido por el álbum de la Copa del Mundo del mismo año. Ese mar de información me fascinó.

Especialidades:

Agenda futbolística de los medios de transmisión

Estadísticas del fútbol nacional e internacional

🌟 Mi recuerdo favorito del fútbol:

Los dos goles de Ronaldo en la final del Mundial 2002 contra Alemania, que culminaron en el pentacampeonato de Brasil, todavía me emocionan cada vez que los veo.

Mis artículos favoritos:

