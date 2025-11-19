+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Liga de Campeones
team-logoChelsea FC Women
Stamford Bridge
team-logoBarcelona
Mira el partido (España y Sudamérica)Mira el partido (Estados Unidos)
Andrés Roberto Flores Bocanegra

Chelsea vs. FC Barcelona, Champions League femenina: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Champions League femenina entre Chelsea y FC Barcelona, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Chelsea recibe a FC Barcelona este jueves 20 de noviembre a las 21:00 horas (España) en el estadio Stamford Bridge, por la cuarta jornada de la temporada 2025-2026 de la Champions League femenina.

Sigue aquí en directo el Chelsea vs. FC Barcelona de la Champions League femenina 2025-26

Las Blues llegan al compromiso después de vencer por marcador de 6-0 a St. Pölten en la fecha tres, con dobletes de Sam Kerr y Catarina Macário, junto a un gol de Wieke Kaptein. El equipo dirigido por Sonia Bompastor es cuarto en la clasificación con siete puntos.

Por su parte, las Culés derrotaron por 3-0 a OH Leuven en su más reciente partido en el certamen continental, con anotaciones de Alexia Putellas e Irene Paredes. El cuadro a cargo de Pere Romeu es líder en la tabla con nueve unidades.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Liga F
Barcelona crest
Barcelona
BAR
CD Tenerife crest
CD Tenerife
GRA
WSL Serie Primavera
Chelsea FC Women crest
Chelsea FC Women
CHE
Everton Women crest
Everton Women
EVE

Cómo ver Chelsea femenino vs FC Barcelona femenino, Champions League femenina 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
EspañaDisney+, TV3
SudaméricaESPN 2, Disney+
MéxicoTVC Deportes
Estados UnidosESPN Deportes, Paramount+, Fubo Sports

El partido estará disponible en España a través de Disney+ y TV3, mientras que en México se podrá seguir por TVC Deportes.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN 2 y Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Deportes, Paramount+, CBSSN, Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Chelsea vs FC Barcelona

crest
Liga de Campeones - Women's Champions League
Stamford Bridge

El partido se disputa este jueves 20 de noviembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Stamford Bridge.

  • México:14:00 horas
  • Argentina:17:00 horas
  • Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Chelsea FC Women contra Barcelona alineaciones

Chelsea FC WomenHome team crest

4-1-4-1

Formación

4-3-3

Home team crestBAR
1
L. Peng
16
N. Girma
17
S. Baltimore
14
N. Bjoern
22
L. Bronze
8
E. Cuthbert
30
K. Walsh
18
W. Kaptein
12
A. Thompson
2
E. Carpenter
33
A. Beever-Jones
13
C. Coll
24
E. Brugts
2
I. Paredes
4
M. Leon
22
O. Batlle
5
L. Aleixandri
11
A. Putellas
14
Aitana Bonmatí
9
C. Pina
17
E. Pajor
10
C. Hansen

4-3-3

BARAway team crest

CHE
-Alineación

Suplentes

Manager

  • S. Bompastor

BAR
-Alineación

Suplentes

Manager

  • P. Romeu

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Noticias del Chelsea femenino

Las Blues buscan la cima en la Champions, pero también en Inglaterra, donde actualmente ocupan la segunda posición en la clasificación.

Noticias del FC Barcelona femenino

Las Culés vienen de un gran triunfo en la Liga F, donde se llevaron El Clásico por 4-0 frente a Real Madrid, para tomar una ventaja de seis puntos en la cima del campeonato.

Cómo llegan al partido

CHE
-Formulario

Gol marcado (encajado)
14/2
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
2/5

BAR
-Formulario

Gol marcado (encajado)
17/1
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
0/5

Historial de Enfrentamientos Directos

CHE

Últimos partidos

BAR

1

Victoria

1

Empate

3

Victorias

4

Goles marcados

11
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Clasificación

Enlaces útiles

Anuncios
0