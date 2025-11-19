¿Puede el Chelsea terminar con su maldición contra el Barcelona? El enfrentamiento de la fase de grupos puede dar a las Blues un gran impulso en la búsqueda de la gloria en la Champions League Femenina

Estos dos se han enfrentado mucho en los últimos años. Después de enfrentarse en la final de la Liga de Campeones en 2021, los dos equipos se han encontrado, de manera increíble, en las semifinales en tres de las cuatro temporadas siguientes. Sin embargo, a pesar de esos encuentros regulares al más alto nivel, es difícil llamarlo una rivalidad debido a cuánto ha dominado el Barça los enfrentamientos directos, perdiendo solo uno de esos siete partidos.
Algunos fanáticos del Chelsea habrán estado desanimados por este sorteo. Por otro lado, algunos habrán estado emocionados por la oportunidad de intentarlo de nuevo contra los catalanes. Lo que ha sucedido desde que se confirmaron los partidos también le ha dado a los Blues aún más confianza al entrar en este juego, siendo quizás el mejor momento para que los campeones de Inglaterra obtengan otra victoria sobre un equipo que les ha ganado como ningún otro rival en los últimos años.