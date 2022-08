Dani Ceballos, en el Villamarín para ver el Betis-Elche

Ceballos, en el Villamarín viendo al Betis

El Real Betis se enfrenta al Elche a las 21:30h, en el Benito Villamarín, en su estreno liguero y tendrá a un asistente que a buen seguro levantará mucha expectación. Dani Ceballos se encuentra en el estadio verdiblanco, en uno de la palcos privados, para presenciar el encuentro. El jugador que disputó algunos minutos contra el Almería, en la victoria Del Real Madrid, ha llegado esta mista tarde a Sevilla para aprovechar los días libres que les ha dejado Ancelotti y no ha dudado en presenciar el debut del Betis.

Ceballos es un jugador que la afición verdiblanca siempre ha pedido su vuelta, también el jugador no ha escondido a través de sus redes sociales su amor por el club de las Trece Barras y en la dirección de la entidad hace números para ver si se puede acometer su fichaje. Algo complicado viendo como hoy Manuel Pellegrini no ha podido contar con hasta seis jugadores porque no han podido ser inscritos ya que el club supera el límite salarial. Parecía que Luiz Felipe sí iba a ser uno de los jugadores que se inscribieran para que contase ya y se quitase la sanción que arrastra de la liga italiana.

La presencia de Ceballos parece que se debe solo para ver el encuentro, pero es un nuevo guiño del futbolista al club.