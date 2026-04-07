Carrick convence a todos... y las estrellas del United presionan para que se quede

Las estrellas del Manchester United han mostrado su pleno apoyo al entrenador interino Michael Carrick para que asuma el cargo de entrenador del equipo de forma permanente, ya que consideran que es la persona más adecuada para liderar la próxima etapa.

Carrick tomó las riendas del equipo el pasado mes de enero «de forma interina» hasta el final de la temporada, tras el despido del entrenador portugués Rúben Amorim. Desde entonces, el excentrocampista del United y de la selección inglesa ha logrado que los «Diablos Rojos» sumen siete victorias y solo una derrota en diez partidos.

El United necesita ahora cuatro victorias y un solo empate en sus siete partidos restantes para asegurarse el regreso a la Liga de Campeones tras una ausencia de dos años. A pesar de esta notable mejora, la directiva del club se ha comprometido a no precipitarse en la decisión, y es probable que espere hasta el final de la temporada antes de decidir quién será el próximo entrenador.

Lo que refuerza las posibilidades de Carrick es que las opciones disponibles para la directiva se han reducido, ya que Thomas Tuchel ha renovado su contrato con la selección inglesa, mientras que Roberto De Zerbi ha optado por fichar por el Tottenham.

En declaraciones realizadas durante la concentración del equipo en la República de Irlanda, Amad Diallo afirmó, según recoge la BBC: «Desde mi punto de vista personal, es el hombre adecuado. Tiene mucha experiencia, conoce bien el club y lleva en los genes el ADN del Manchester United».

El marfileño añadió: «Su relación con todos los jugadores es excelente. A veces, este tipo de entrenadores son los capaces de devolver al club a su lugar natural. La decisión no está en manos de los jugadores, pero mi sincera opinión es que estamos muy contentos de tener a Michael Carrick como entrenador».

Aunque el apoyo de los jugadores a su entrenador es de esperar, el rendimiento sobre el terreno de juego sugiere que la relación entre Carrick y su plantilla es más profunda que unas simples declaraciones a los medios.

El delantero Brian Mbeumo respaldó esta idea diciendo: «Tenemos una buena experiencia con él, sabe cómo hablarnos e intentamos sacar el máximo partido posible de su experiencia. Las cosas han ido con mayor fluidez porque conoce los entresijos del lugar, y trabajar bajo su mando es fantástico».