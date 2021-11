Carlos Vela desmiente rumores de su salida y buscará continuar con LAFC

A unas semanas de que termine su contrato con LAFC de la MLS, Carlos Vela manifestó su intención por continuar con el equipo de Bob Bradley, pero será una decisión que no dependerá de él.

El delantero mexicano no ha tenido la mejor temporada desde que fichó con el conjunto de Los Ángeles, donde ha pasado por lesiones y únicamente ha disputado 19 partidos con cinco goles y cuatro asistencias, a espera de la determinación final de directiva y jugador.

“Sí, yo estoy contento aquí, tengo mucho cariño por el club, por la afición, por todos pero no es sólo mi decisión, en el futbol tiene que estar de acuerdo las dos partes en querer seguir, en llegar a un acuerdo de cómo van a ser las condiciones y si todos estamos contentos seguiremos, sino cada quien tomará su camino y nos desearemos lo mejor, así de sencillo”, dijo Vela en conferencia de prensa a pregunta de Goal.

Pese a la falta de minutos y encontrarse en calidad de Jugador Franquicia, el MVP ha sido constantemente respaldado por los aficionados, específicamente en el Bank of California de Los Ángeles.

“Siempre he dicho, desde el primer día que llegué aquí me sentí como en mi casa, el cariño que me ha mostrado el club, la afición ha sido buena, los dos la hemos pasado muy bien juntos, cada partido que estoy en el Bank lo disfruto, es una fiesta, es bonito, tengo muchos recuerdos muy buenos con el club, la afición, después se verá si seguimos o no, no es una cuestión sólo mía, agradecer en todo el momento todo el cariño que han mandado y nada más”, mencionó.

El delantero nacido en Cancún estuvo cerca de conseguir el título de la Liga de Campeones de la Concacaf en 2020, cayendo en la final con Tigres en Orlando y no ha podido coronarse en los playoffs de la MLS Cup desde su incorporación a la institución.

“El balance yo creo que es muy bueno, a nivel personal he conseguido cosas muy buenas individuales, en lo colectivo, la espina es no poder haber sido aún campeón, es algo que desde el primer día me puse como objetivo y no he podido cumplirlo, no te puedo decir que me siento pleno a nivel deportivo de lo que hemos conseguido en MLS, pero el balance es muy positivo, tengo buenos momentos, buenos goles, he hecho disfrutar a los fans, ha faltado el título pero estar listo para conseguirlo”, señaló.