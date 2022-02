Fin de la novela: Carlos Vela le cierra las puertas a la Selección mexicana

La historia de Carlos Vela y la Selección mexicana finalmente ha llegado a su fin. Después de muchos años en los cuales el jugador rechazó al Tricolor y de igual manera la directiva lo 'congeló', el atacante del LAFC ha dado su veredicto final sobre si en algún momento vestirá nuevamente los colores de su país, esto de cara al Mundial de Qatar 2022.

En entrevista para ESPN, el extremo por derecha analizó a profundidad el momento que vive la Selección mexicana de Gerardo Martino. Vela fue cuestionado sobre si existe la posibilidad de verlo nuevamente en las filas del Tri, a lo que el oriundo de Cancún respondió tajantemente.

"Todos ellos vienen mejorando, son jóvenes. Tienen que dar, demostrar. Tuve mi oportunidad y no pude lograr que México llegara más lejos que otros jugadores y es momento para que ellos intenten y que busquen llegar a donde nosotros no pudimos", señaló Carlos Vela.

El Bombardero ha sido criticado por los seguidores por sus constantes rechazos al futbol. Vela ha señalado en múltiples ocasiones que el balompié no es su deporte favorito y que simplemente se dedica a ello porque nació con el talento para desempeñarse correctamente.

"Después veré si ya no estoy disfrutando o ya no estoy como quiero estar, será el momento de dejarlo. Me quedan dos o tres años en buen nivel, de poder seguir compitiendo con los mejores de la liga", puntualizó el de 32 años de edad sobre su posible retiro de las canchas.