Carlos 'La Gambeta' Estrada criticó con dureza a Millonarios

El ídolo Embajador tuvo fuertes palabras para los jugadores por los pobres resultados del año y regreso a competencia.

sigue sin poder despegar en la Liga BetPlay y los malos resultados no han faltado, incluso después de los seis meses de para obligada. Pese a que el equipo de Alberto Gamero ha mostrado cosas interesantes, como ante Cali, ha tenido caídas imperdonables como la reciente ante en El Campín.

Ese 1-3 en contra ante los de Manizales caldearon los ánimos de la hinchada que durante la presente semana visitaron la sede deportiva del club para exigir cambios y pedir, además de compromiso, mejores resultados antes de que se concrete una nueva eliminación del campeonato.

En entrevista con Pasión Albiazul, uno de los referentes más grandes e importantes de la historia habló sobre la pobre campaña del cuadro Embajador y no se guardó nada en sus críticas. Para Carlos Enrique 'La Gambeta' Estrada, "Esos muchachos que se dejan ganar por el Caldas en El Campín, me da fastidio", apuntó. "Y el que menos tiene la culpa es Gamero. Al jugador no se le puede decir nada" complementó en su idea.

Más equipos

"La verdad es que hay un poco de mariquitas en Millonarios. Solo quieren vestirla, pero no quieren sudarla, hay que tener pasión por ella. Esa camiseta es muy pesada como para que cualquiera se la ponga y nos ridiculice a todos", aseguró el goleador e ídolo con contundencia.

Para Estrada, el problema está en los jugadores y la poca capacidad que han tenido para adaptarse a un grande como lo es Millos: "Con subirle el nivel de exigencia al jugador, apretarlo, el jugador se va al piso. A Millonarios hay que venir a conseguir. Nosotros dejamos en Millonarios un umbral muy alto para que cualquiera lo deje caer".

Y sentenció: "Son jugadores de un equipo grande, tienen que estar a la altura del equipo. No les hablaría de táctica, de estrategias, porque eso ya lo deben saber. Les hablaría de la parte psicológica, de la actitud".

Millonarios se alista para jugar el clásico ante Independiente Santa Fe, un partido de contrastes pues el Cardenal está en la parte alta de la tabla, mientras que el Albiazul ha sumado pocos puntos y podría quedarse afuera de los Playoffs.

Video: 'La Gambeta' Estrada, durísimo contra Millonarios