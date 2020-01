¿Se cae la llegada de Cardona a Boca?

El enganche colombiano acordó su salida de Rayados para retornar al Xeneize en condición de libre. Sin embargo, algo cambió en las últimas horas...

El mismo día en el que Boca anunció la llegada de Pol Fernández, el primer refuerzo de la era Riquelme , empezó a encaminarse del todo el regreso de otro viejo conocido de la casa: Edwin Cardona.

El mediocampista de 27 años, por quien pagó 4 millones de dólares en 2019 por el 50% del pase, debía volver a . Sin embargo, en Rayados el Turco Mohamed no lo iba a tener en cuenta, por lo que el colombiano rescindió su contrato (le quedaba un año más) con la intención de negociar sin problemas su vuelta al Xeneize.

Según pudo saber GOAL, las conversaciones con Boca iban por muy buen camino y se esperaban más novedades al respecto. Andrés Fassi, presidente de Talleres y vicepresidente deportivo del grupo Pachuca, precisó en diálogo con radio La Red: "Estamos definiendo el tema de Cardona con Boca. Le estamos dando, desde Pachuca, todas las herramientas para que él pueda desvincularse. Y si quiere jugar en Boca, así será. También hay una opción de Arabia".

Por su parte, días atrás Miguel Ángel Russo en conferencia de prensa señalaba: "Siempre digo que los jugadores que ya estuvieron acá nos dan un plus. No descarto a Cardona porque sabe lo que es Boca”. Y el técnico xeneize no se equivoca: antes de este último año en el fútbol mexicano, Edwin vistió durante una temporada y media la camiseta azul y oro, con un total de 47 partidos disputados, 11 goles gritados y un título local (la Superliga 17/18).

¿ACCIDENTE Y MARCHA ATRÁS?

Sin embargo, en las últimas horas del domingo, la información a la que pudo acceder este medio es que el pase se habría caído. Por un lado, trascendió que tuvo un accidente con su hijo mientras andaban en bicicleta en Medellín y debió ser operado por una fractura en la muñeca. Más allá de eso, en lo que respecta a lo futbolístico, la realidad es que Boca tiene superávit de jugadores para ese rol (Bebelo Reynoso, Alexis Mac Allister y hasta Mauro Zárate y Carlos Tevez) y algunos en Brandsen 805 dudan que sea el momento para repatriarlo.