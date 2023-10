Quiénes son los candidatos a nuevo entrenador de Racing tras la salida de Gago

La dirigencia de la Academia quiere tomarse su tiempo para elegir al próximo DT, mientras Videla y Grazzini dirigen al plantel de manera interina.

La dura derrota frente a Independiente en el clásico de Avellaneda y los insultos de los hinchas antes del final del partido le pusieron fin al ciclo del entrenador que más tiempo llevaba en un mismo club en toda la Primera División del fútbol argentino. Fernando Gago renunció a su cargo como DT de Racing instantes después del 0-2 contra el Rojo y ahora la Academia deberá buscar un nuevo técnico luego de dos años.

La salida de Pintita dejó descolocada a la dirigencia que encabeza Víctor Blanco, quien durante todo este tiempo sostuvo que su idea era que el entrenador lo acompañara hasta el final de su mandato en 2024, a pesar de que la sensación entre la gran mayoría de los hinchas era que el ciclo estaba terminado desde fines del año pasado, cuando el equipo perdió increíblemente el título en el Torneo de la Liga Profesional 2022.

Ahora, la dirigencia se encuentra ante una determinación que puede ser clave para el futuro del oficialismo: después de que saltara el primer fusible, las críticas ahora serán para la Comisión Directiva, justo cuando el clima eleccionario empieza a aparecer en el Cilindro.

El presidente sabe que no puede fallar y, por eso, quiere tomarse todo el tiempo que sea posible. Apenas consumada la salida de Gago, rápidamente se designó al frente del plantel a Sebastián Grazzini y Ezequiel Videla, la dupla que comanda la Reserva, con la idea -en principio- de que completen el semestre mientras Blanco analiza opciones junto a un Rubén Capria que tiene voz pero no voto en la elección.

A continuación, GOAL repasa la lista de candidatos a sentarse en el banco de la Academia

GUILLERMO BARROS SCHELOTTO

El Mellizo era un viejo anhelo de Blanco, que ya había intentado contratarlo en más de una ocasión, tanto en su primer mandato como a comienzos de 2021, cuando llegó Juan Antonio Pizzi. Recientemente despedido de la Selección de Paraguay, donde cosechó muy malos resultados, ya había recibido un llamado desde el club luego de la eliminación de la Copa Libertadores para empezar a sondearlo a futuro y fue el primer contactado apenas se fue Gago, pero rechazó la propuesta.

Tras su salida de la Albirroja, Barros Schelotto quiere tomarse unos meses de descanso, pero el principal motivo para bajarse pasa porque tiene a su familia radicada en Estados Unidos y, por eso, está a la espera de ofertas de la MLS o la Liga MX. La noticia, de todos modos, no cayó mal en Avellaneda: aunque era el preferido de la dirigencia, el DT no tenía ningún tipo de consenso entre los hinchas, que también cuestionan la predilección que tiene la CD por buscar jugadores y técnicos con pasado en Boca.

GUSTAVO ALFARO

Sin trabajo luego de su salida de Ecuador tras el Mundial de Qatar, el del santafesino también es un nombre que suele aparecer cada vez que Racing busca técnico. Si bien su idea futbolística es muy diferente a la de Gago, sus buenos resultados en la Tri y el hecho de que es hincha reconocido del club lo ubican como una opción de las posibles. ¿La contra? Además de que su estilo no termina de convencer, principalmente, a Capria, su contrato subió mucho la cotización en los últimos años.

SEBASTIÁN BECCACECE

El último entrenador que eligió Diego Milito antes de irse del club a fines de 2020 dejó un buen recuerdo entre los hinchas y cada vez que lo consultan, reconoce que algún día le gustaría regresar. Actualmente dirige a Elche en la Segunda División española, pero está en la cuerda floja luego de un mal arranque de temporada y, si se va, será alternativa.

ALEXANDER MEDINA

El nombre del Cacique es uno de los que filtraron desde la dirigencia a los medios para medir cómo rebota entre los hinchas. El uruguayo está sin trabajo desde fines de febrero cuando se fuer de Vélez, donde si bien llegó a la semifinal de la Copa Libertadores en 2022, nunca logró que el equipo tuviera un rendimiento regular y cosechó una serie de malos resultados que empezaron a poner al Fortín en la delicada situación con el descenso en la que se encuentra actualmente. Corre desde muy atrás.

JUAN PABLO VOJVODA

Uno de los tapados, que viene realizando una muy buena campaña en Fortaleza, al que llevó hasta las semifinales de la actual Copa Sudamericana. El principal problema es que tiene contrato hasta diciembre de 2024 en el club brasileño, donde no tienen la menor intención de dejarlo ir.

DIEGO COCCA

Un nombre que, al estar libre luego de su brevísimo paso por la Selección mexicana, aparece entre las opciones por peso propio, tras haber sido el DT que cortó la racha de 13 años sin títulos en 2014. Sin embargo, el mal sabor de boca que dejó su segundo ciclo en 2017, en el que fue muy cuestionado tanto por los resultados como por su manejo con los refuerzos y en el día a día, lo ponen muy atrás en la lista de alternativas.

HERNÁN CRESPO

Un candidato que, en realidad, no es. Si bien el nombre salió desde la dirigencia, lo cierto es que no hay ninguna posibilidad de que llegue: Valdanito tiene trabajo en Al Duhail de Qatar, por lo que no sólo es imposible que Racing le pague un contrato siquiera similar al que tiene, sino que, además, no hay forma monetaria de convencer al club de que lo deje ir.