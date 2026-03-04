Goal.com
En directo
NASCAR 2025 Getty Images
Renuka Odedra

Traducido por

Calendario de la NASCAR Cup Series 2026: ¿Qué carrera de NASCAR hay hoy?

¿Estás listo para otra temporada llena de adrenalina?

Kyle Larson se proclamó campeón de la NASCAR Cup Series el pasado mes de noviembre tras terminar tercero en la carrera del campeonato de la NASCAR Cup Series. Fue su segundo campeonato y una victoria sorprendente frente a Denny Hamlin, que parecía tener el campeonato casi asegurado. 

Tras la carrera decisiva, Larson compartió su sorpresa por haber ganado el título: «Sinceramente, no me lo puedo creer», declaró Larson en la página web oficial de Hendrick Motorsports. «De verdad, me he quedado sin palabras. No me lo puedo creer. Teníamos un coche normalito, en el mejor de los casos. Se nos pinchó la rueda delantera derecha y perdimos una vuelta.

Nos salvó la bandera amarilla. Hicimos la ola. Fue una carrera realmente mala. Cambiamos dos neumáticos. Pensé: "Dios mío, ya está. Ahora vamos a quedar los últimos". Tenía mucho más agarre de lo que esperaba».

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber sobre la NASCAR 2026 Cup Series a continuación, incluido el calendario completo de la temporada, los resultados de las carreras y cómo puedes ver toda la acción en directo este año. La NASCAR 2026 Cup Series promete acción y adrenalina para los aficionados al automovilismo. 

¿Cuándo comienza la NASCAR Cup Series?

El calendario de la NASCAR Cup Series comienza el 1 defebrero con la Cookout Clash en el Bowman Gray Stadium. Sin embargo, la temporada no arranca hasta que se celebre la Daytona 500 el domingo 15 de febrero, cuando los pilotos comienzan a sumar puntos para el campeonato.

Calendario de la NASCAR Cup Series

FechaCarreraGanador Ver
4 de febreroCookout Clash Ryan Preece FOX / FuboTV 
12 de febreroAmerica 250 Florida Duel 1Joey Logano FS1 / FuboTV 
12America 250 Florida Duel 2Chase Elliot FOX / FuboTV 
15DAYTON 500Tyler ReddickFOX / FuboTV 
22Autotrader 400 Tyler ReddickFOX / FuboTV 
1 de marzoDuraMax Grand Prix Tyler ReddickFS1 / FuboTV 
8Straight Talk Wireless 500  FS1 / FuboTV
15Pennzoil 400  FS1 / FuboTV 
22Goodyear 400 FS1 / FuboTV
29Cook Out 400  FS1 / FuboTV 
12Food City 500  FS1 / FuboTV 
19Advent Health 400  FOX / FuboTV
26Jack Links 500  FS1 / FuboTV
3 de mayoWurth 400  FS1 / FuboTV
10 de mayoGo Bowling at The Glen  FS1 / FuboTV 
17 de mayoCarrera All-Star de NASCAR  FS1 / FuboTV 
24Coca-Cola 600 FS1 / FuboTV 
31 de mayoCracker Barrel 400 FS1 / FuboTV 
7 de junioFireKeepers Casino 400  Prime
14 de junioCarrera de la NASCAR Cup Series Prime
21 de junioAnduril 250 Prime
28 de junioTayota / Save Mart 350  Prime
5 de julioCarrera de la NASCAR Cup Series en Chicagoland  TNT / Sling TV
12 de julioQuaker State 400  TNT / Sling TV
19 de julioWindow World 450 TNT / Sling TV
26 de julioBrickyard 400 USA Network / FuboTV
9 de agostoIowa Corn 350 USA Network / FuboTV
15 de agostoCook Out 400  USA Network / FuboTV
23Carrera de la Copa NASCAR en New Hampshire  USA Network / FuboTV
29Coke Zero Sugar 400  USA Network / FuboTV
6 de septiembreCook Out Southern 500 USA Network / FuboTV
13 de septiembreEnjoy Illinois 300 USA Network / FuboTV
19 de septiembreBass Pro Shops Night Race  USA Network / FuboTV
27Hollywood Casino 400  USA Network / FuboTV
4 de octubreSouth Point 400 USA Network / FuboTV
11Bank of America ROYVAL 400  USA Network / FuboTV
18Freeway Insurance 500  USA Network / FuboTV
25Yellawood 500  Peacock 
1 de noviembreXfinity 500  Peacock 
8 de noviembreCampeonato de la NASCAR Cup Series  Peacock 

🇺🇸 ¿Cómo ver la NASCAR Cup Series en Estados Unidos?

Las carreras de la NASCAR Cup Series se retransmitirán en FOX y FS1 durante la primera parte de la temporada (del 2 de febrero al 18 de mayo). Prime y TNT se encargarán de la retransmisión durante la fase inaugural del torneo de la NASCAR (del 25 de mayo al 27 de julio). NBC y USA Network se encargarán de las retransmisiones durante el resto de la temporada, incluidas las eliminatorias (del 3 de agosto al 2 de noviembre).

Las carreras de FOX y FS1 se pueden ver en streaming en la aplicación Fox Sports, y las de NBC y USA, en Peacock. Los aficionados que busquen una opción de streaming más sencilla pueden suscribirse a FuboTV, donde podrán ver todas las carreras retransmitidas por FOX, FS1 y NBC & USA Network. Las carreras cubiertas por TNT se pueden ver en directo en Sling TV.

🇬🇧 ¿Cómo ver la NASCAR Cup Series en el Reino Unido?

Premier Sports retransmite en directo la NASCAR Cup Series durante todo el año en el Reino Unido. Los clientes de Sky pueden añadir Premier Sports por 10,99 £ al mes con un contrato mínimo de 12 meses. El paquete de contrato mensual renovable cuesta 15,99 £ y se puede cancelar con un preaviso de 30 días. La opción más económica es pagar 120 £ por adelantado por la suscripción de todo un año.

Los clientes de Amazon Prime Video también pueden añadir Premier Sports por 15,99 £ al mes.

🛜 Vea la NASCAR Cup Series desde cualquier lugar con una VPN

Si las carreras de la NASCAR Cup Series no se pueden ver en directo en tu zona o si estás de viaje, puedes utilizar una VPN para seguir la acción desde cualquier lugar. Una VPN crea una conexión segura que te permite eludir las restricciones geográficas y acceder a tus servicios de streaming favoritos desde cualquier lugar.

Si no está seguro de qué VPN elegir, le recomendamos ExpressVPN, pero también puede consultar nuestra guía detallada sobre VPN para determinar cuál es la mejor para usted.

