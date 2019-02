Busquets: "Depende de nosotros evitar repetir lo de Roma"

El centrocampista admite que aquello "nos dolió a todos" y advierte que "es otra competición y lo que hemos hecho ya no vale".

RUEDA DE PRENSA

Sergio Busquets compareció en rueda de prensa el día antes de visitar al Olympique Lyonnais en la ida de los octavos de final de la Champions League.

Sensaciones. "Es una competición distinta a la Liga y lo que hemos hecho hasta ahora no vale de mucho, nuestra motivación es máxima, sabemos que será muy difícil y estamos avisados por lo que pasó años atrás, algunos hace poco, pero hay que mirar hacia adelante pero tenemos ambición, ganas de hacerlo bien y queremos un buen resultado sabiendo que hay un partido de vuelta ante un rival muy peligroso ante el que hay que marcar".

Espina clavada. "No pero la manera en la que caímos la temporada pasada nos dolió a todos, no hay que obsesionarse con ello y sabemos que tenemos potencial, depende de nosotros que no vuelva a pasar".

Mejora. "En la Champions League hemos hecho buenos partidos, especialmente fuera, y tenemos que seguir por la línea de competir, ser sólido y estar unidos tanto en fase ofensiva como defensiva, de lo contrario cualquiera te plantea problemas y los partidos se hacen largos, queremos dar nuestra mejor versión y sacar un buen resultado".

Centro del campo sobrepoblado. "No sé qué harán, han jugado con varios sistemas diferentes y los que marcan la diferencia están arriba, no les importa tener distancia entre líneas porque lo aprovechan muy bien así que tenemos que intentar que no pase eso y si ponen más gente ahí estaremos nosotros para buscar soluciones".

Dificultades a domicilio. "Las estadísticas no son buenas, ¿por qué? cada partido debe valorarse de forma distinta y en Champions cuesta mucho jugar fuera y queremos ver el vaso medio lleno, tuvimos un grupo muy difícil y tenemos que seguir por la línea que hemos mantenido; nuestro problema siempre fue a domicilio pero de los últimos años a ahora tenemos que ser más sólidos y tenemos que saber sufrir, porque en esta competición hay que hacerlo".

Olympique. "Esperamos su mejor versión a pesar de los resultados irregulares que ha cosechado, hizo una fase de grupos muy buena y tienen jugadores ofensivos desequilibrantes que querrán hacer un buen partido ante su afición, tenemos mucho respeto por este equipo y los resultados que ha cosechado ante City y PSG pero son contextos diferentes y esperamos que no ocurra, empieza una Champions diferente y también las cosas cambiaron hasta para el PSG, estamos avisados de qué puede hacer el Lyon".

Golpe a la Liga. "Estamos en una posición privilegiada en Liga y los resultados de los rivales han ido bien pero es una competición al margen y esta competición es distinta".

Marcar. "Es muy importante marcar, cualquier buen resultado pasa por ahí, marcando hay más opciones, se puede empatar y hasta perder por la mínima, no queremos perder pero si lo hacemos ese gol puede ser importante".

Renovación Valverde. "Estamos contentos con él y su continuidad es lo que queríamos todos, ahora tiene la tranquilidad de saber que seguirá, espero que se note en todos los aspectos, si supiera que por renovarle ganamos, le renovaría en cada partido".

Redes sociales. "Los tiempos avanzan y la responsabilidad que tengo tanto en el Barcelona como en la selección me hicieron dar el paso, ha sido un poco de todo pero lo intentaré llevar con tranquilidad, no quiero ser un kamikaze".

Calendario. "Nos hubiese gustado ganar todos los partidos pero ha sido un mes difícil con mucha exigencia, queremos estar siempre en el mejor momento pero les pasa a todos los equipos, es parte de la temporada y ya está hecho, nos centramos en este partido y sabemos que los que vengan serán todos de una dificultad máxima, tenemos que ser realistas y optimistas".

Copa del Rey de baloncesto. "Nosotros pensamos solo en fútbol y el Olympique de Lyon, es deporte pero es un mundo distinto".