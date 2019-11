Brayan Gil recibió llamado de Colombia

El padre del delantero de FAS informó que lo querían para dos amistosos.

Brayan Gil vive uno de sus mejores momentos en el fútbol salvadoreño en su primera experiencia en la Primera División, por lo cual, y ante sus 18 años de edad, fue considerado para nacionalizarlo a través de la Asamblea Legislativa, pero el proceso se frenó porque no hubo apoyo de todas las fracciones.

Este jueves, su padre Cristian Gil, reveló que la Selección de a nivel Sub 20 le llamó para informarle que están interesados en ver a su hijo en la cancha, por eso lo necesitaban en los amistosos que realizará la Sub 20 cafetera el 25 de noviembre y 5 de diciembre ante Perú y .

Pero por una decisión de su padre, el jugador no irá y comentó: “Ahorita no lo vamos enviar, el FAS está en las fases finales del torneo, enviarlo a lo mejor sería un error, y más por sólo dos partidos amistosos. Hablé con el profe y le dije que para la próxima no había problema porque él fue quien preguntó qué diría el equipo. Que termine (el torneo Apertura) bien ahorita”.