El próximo partido de la Premier League del Chelsea los llevará a la Costa Sur para un encuentro con Bournemouth el sábado, con el inicio programado para las 3 pm hora local.

Es la Jornada 15 en, posiblemente, la liga más emocionante del mundo, y los Blues se preparan para enfrentar a los Cherries en un encuentro crucial. Los hombres de Enzo Maresca llegan al choque nueve puntos detrás de los líderes Arsenal y no pueden permitirse perder muchos más puntos si quieren ganar el título de liga. Vieron sus aspiraciones al título afectadas el miércoles por la noche cuando sufrieron una sorprendente derrota 3-1 ante el Leeds United, amenazado por el descenso.

Bournemouth no lo hizo mucho mejor, ya que cayeron por una estrecha derrota en casa 1-0 ante el Everton el martes por la noche y también buscarán recuperarse. Esa derrota ante los Toffees terminó con su racha invicta más larga en el Vitality Stadium en la máxima categoría.

Cómo ver Bournemouth vs Chelsea, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN y DAZN 3, mientras que en México se podrá seguir por HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Peacock.

Hora de inicio de Bournemouth vs Chelsea

Premier League - Premier League Vitality Stadium

El partido se disputa este sábado 6 de diciembre a las 16:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Vitality.

México: 09:00 horas

09:00 horas Argentina: 12:00 horas

12:00 horas Estados Unidos:10:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y plantillas

Noticias del equipo de Bournemouth

Andoni Iraola no contará con Ryan Christie (rodilla) y Ben Doak (isquiotibiales) ya que ambos siguen fuera por lesiones, mientras que Lewis Cook y Tyler Adams están descartados por suspensión. El técnico español tendrá, sin embargo, a Marcos Senesi y David Brooks disponibles como opciones después de que regresen de suspensiones de un partido. Los Cherries continuarán dependiendo en gran medida de su mejor jugador, Antoine Semenyo, quien marcó cuando se enfrentaron por última vez al Chelsea.

Noticias del equipo de Chelsea

Los Blues siguen sin su roca del mediocampo, Moises Caicedo, quien cumplirá el segundo de tres partidos de suspensión este fin de semana. La ausencia del ecuatoriano se ha sentido en el Chelsea, que encajó tres goles durante la semana y pareció bastante débil en el centro del campo. Maresca también tendrá que prescindir de los servicios de Levi Colwill (rodilla), Romeo Lavia, Dario Essugo (ambos muslo) y Mykhaylo Mudryk (suspendido). Sin embargo, el regreso de la estrella Cole Palmer proporciona un impulso bienvenido. Se unirá a Pedro Neto en el ataque, quien ha marcado cinco goles en 14 partidos de la Premier League esta temporada.

