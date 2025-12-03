'Parte del folclore del fútbol' - Enzo Fernández aclara que nunca quiso ofender con la polémica canción contra Francia en la celebración de la Copa América 2024

Fernández fue duramente criticado después de que se le filmara a él y a varios compañeros de la selección argentina ganadora de la Copa América cantando una canción considerada “racista y discriminatoria” durante las celebraciones por el título.

Wesley Fofana, estrella francesa y compañero de Fernández en el Chelsea, calificó la canción como “racismo sin límites”, mientras que el club abrió un procedimiento disciplinario. Finalmente, Fernández no enfrentó sanciones formales, aunque publicó una disculpa pública, reconociendo que el tema incluía “lenguaje altamente ofensivo”.

El mediocampista del Chelsea explicó que no tenía intención de lastimar a nadie y reveló los esfuerzos que realizó para disculparse personalmente con sus compañeros de equipo por sus acciones.