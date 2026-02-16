Borussia Dortmund vs. Atalanta, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Un puesto en los octavos de final de la Champions League: este es el objetivo común de Borussia Dortmund y Atalanta, equipos que se enfrentarán en la doble eliminatoria del playoff que pone en juego la continuidad en la competición.

Sigue aquí en directo el partido Borussia Dortmund vs Atalanta de la Champions League

Un partido de gran atractivo y con espectáculo asegurado, entre dos equipos que hacen de la calidad y de los esquemas ofensivos su punto fuerte.

En GOAL, toda la información de Borussia Dortmund-Atalanta, desde las alineaciones y las últimas novedades sobre quién juega, hasta cómo ver el partido en directo por TV y streaming.

Cómo ver Borussia Dortmund vs Atalanta, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 3 y M+ Liga de Campeones 4, mientras que en México se podrá seguir por Fox y FOX One.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN 2 (Argentina), ESPN 5 (Chile) y Disney+(resto de Sudamerica). En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de CBSS, Fubo y Paramount.

Borussia Dortmund vs Atalanta: hora de inicio

Liga de Campeones - Champions League - Jornadas Finales Signal Iduna Park

Borussia Dortmund-Atalanta, playoff de ida de la Champions League, se juega el martes 17 de febrero en el Signal Iduna Park de Dortmund. El pitido inicial del encuentro es a las 21:00, tiempo de España.

Argentina: 17:00 horas

México: 14:00 horas

Estados Unidos: 15:00 horas (tiempo del Este)

Noticias de los equipos y alineaciones

Noticias sobre el Borussia Dortmund

Borussia Dortmund en emergencia defensiva, con Filippo Male y el capitán Emre Can fuera, al igual que Süle y Schlotterbeck. En ataque, Beier junto al goleador Guirassy.

Noticias sobre el Atalanta

Además de Charles De Ketelaere, Palladino también ha perdido por lesión a Raspadori. En la mediapunta, espacio para Samardzic y Zalewski, con Scamacca favorito sobre Krstovic para el puesto de delantero centro.



LAS POSIBLES ALINEACIONES

BORUSSIA DORTMUND (3-5-2): Kobel; Reggiani, Anton, Bensebaini; Ryerson, Brandt, Bellingham, Nmecha, Svensson; Guirassy, Beier. Entrenador: Niko Kovac.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Éderson, Bernasconi; Samardžić, Zalewski; Scamacca.

Forma

Excelente momento de forma para el Borussia Dortmund, que en la última jornada de liga le endosó una goleada de cuatro goles al Mainz, alargando la racha de victorias consecutivas en el campeonato.

Victoria en la última jornada también para el Atalanta, que superó a domicilio a la Lazio, logrando su tercer triunfo en los últimos cuatro partidos de liga.

Partidos entre los dos equipos

Hay dos precedentes oficiales entre Borussia Dortmund y Atalanta y ambos se remontan a la Europa League 2017/2018: los dos partidos se saldaron con una victoria de los alemanes y un empate.

Clasificación

El Borussia Dortmund es segundo en la Bundesliga a seis puntos del Bayern Múnich, líder, mientras que el Atalanta es sexto con 42 puntos en la Serie A.