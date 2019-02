Benedetti: "Si me comparan con James es porque algo hago bien"

Junto a Castillo, el colombiano es uno de los dos refuerzos estrellas de las Águilas para este semestre.

A Nicolás Benedetti no le desagradan en lo más mínimo las comparaciones con James Rodríguez. Al contrario, no le asustan y, aunque desea escribir su "propia historia", el mediocampista desea demostrar en el América y la Liga MX por qué dicen que se parecen futbolísticamente.

"Las comparaciones a veces no me gustan, pero si me comparan con James es porque algo estoy haciendo bien. Es una responsabilidad grande que me comparen con un gran compatriota y el ídolo de mi país", sostuvo en entrevista con ESPN.

El volante llegó con un gran cartel para el torneo Clausura 2019, después de destacar cuatro años en el Deportivo Cali. El apodado "Poeta del gol" también es internacional por el conjunto Cafetero desde el año pasado.