Beccacece se va de Racing

El DT comunicó su salida del club de Avellaneda una vez finalizada la Copa Maradona.

Tras quedar afuera de la Copa Libertadores 2020 frente a Boca, y pasada la Navidad, Sebastián Beccacece convocó a una conferencia de prensa para anunciar su salida de Racing cuando terminen los partidos de la Copa Diego Maradona.

"Decidimos con el cuerpo técnico, se lo informé a Víctor Blanco (presidente), al plantel y ahora a los hinchas y socios de Racing, que no vamos a continuar en la institución cuando terminen los tres partidos que quedan. Lo digo con dolor porque tengo un grupo muy leal, que admiro muchísimo", señaló el entrenador ex-Independiente.

En la misma línea, agregó: "Tuve una relación muy buena con Milito y con Blanco. Esa dupla le dio muchísimo al club. Me hubiera encantado seguir con ambos porque me gusta todo de Racing: la gente que trabaja, los hinchas, el plantel que tengo, pero para ser creíble hay que ser coherente. No puedo decir una cosa y hacer otra". "La salida de Diego Milito es importante. Yo acompaño a la persona que me trajo. Estaremos hasta el partido con Newell’s y después nos iremos", continuó.

El artículo sigue a continuación

Más equipos

"Tengo el deseo de continuar en este espacio tan cómodo, pero como ustedes saben, Diego se fue y yo debo hacer lo mismo. Estábamos pensando en renovar el proyecto por seis meses más para seguir promoviendo juveniles. Somos una familia. Pero hay situaciones políticas que no tienen que ver con nosotros. Hay situaciones que ustedes conocen, que a mi me exceden. Mi sentir es acompañar a la persona que me trajo que es Diego Milito. Quiero agradecer a los hinchas de Racing por el apoyo que nos han brindado en todo momento, con público y cuando no hubo. Es una hinchada muy leal y eso se vio reflejado siempre", señaló.

Por último, Beccacece cerró: "Nos dolió en el alma no haber conseguido algo que tuvimos ahí, pero se nos escapó. Creo que el camino valió más que la pena. Estoy feliz, disfrutando de mi paso, y sufriendo por algo que se va a terminar y no me hubiese gustado que suceda tan pronto".