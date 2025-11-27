Bayern Múnich vs. St. Pauli, Bundesliga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Bayern Múnich recibe a St. Pauli este sábado 29 de noviembre a las 15:30 horas (España) en el estadio Allianz, por la décima segunda jornada de la temporada 2025-2026 de la Bundesliga.

Sigue aquí en directo el Bayern Múnich vs. St. Pauli de la Bundesliga 2025-26

Los Bávaros llegan al compromiso después de vencer por marcador de 6-2 a Friburgo en la fecha 11, con un doblete de Michael Olise, junto a los goles de Lennart Karl, Dayot Upamecano, Harry Kane y Nicolas Jackson. El equipo dirigido por Vincent Kompany es líder en la clasificación con 31 puntos.

Por su parte, los Piratas perdieron por 0-1 a manos de Unión Berlín en su más reciente partido de liga. El cuadro a cargo de Alexander Blessin es décimo sexto en la tabla con siete unidades.

Cómo ver Bayern Múnich vs St. Pauli, Bundesliga 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España DAZN Sudamérica Disney+ Premium México Sky Sports Estados Unidos ESPN App, Fubo Sports

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+ Premium. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN App y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Bayern Múnich vs St. Pauli

Bundesliga - Bundesliga Allianz Arena

El partido se disputa este sábado 29 de noviembre a las 15:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Allianz.

México: 08:30 horas

08:30 horas Argentina: 11:30 horas

11:30 horas Estados Unidos:09:30 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del Bayern Múnich

Los Bávaros sufrieron una dolorosa derrota a mitad de semana a manos de Arsenal en la Champions League. El descalabro por 1-3 los ha apartado de la cima de la clasificación.

Noticias del St. Pauli

Los Piratas se encuentran al borde de caer a la zona de descenso, consecuencia de siete derrotas consecutivas.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

