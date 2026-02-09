Goal.com
En directo
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
DFB-Pokal
team-logoBayern Múnich
Allianz Arena
team-logoRB Leipzig
Mira el partido (México y Sudamérica)Mira el partido (Estados Unidos)
Alessandro De Felice

Bayern Múnich vs. RB Leipzig, Pokal: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Bayern Múnich y RB Leipzig se enfrentan en los cuartos de final de la Pokal, la Copa de Alemania: dónde ver el partido en directo por TV y en streaming y las alineaciones.

El Bayern Múnich y el RB Leipzig se enfrentan en los cuartos de final de la DFB-Pokal, la Copa de Alemania.

Los bávaros de Kompany, que vienen de un 5-1 contra el Hoffenheim en la Bundesliga, han superado hasta ahora a Wehen, Colonia y Union Berlín; mientras que el Leipzig ha superado a Sandhausen, Cottbus y Magdeburgo.

A continuación, toda la información sobre Bayern Múnich-RB Leipzig, incluidas las alineaciones, el canal de TV y la cobertura en streaming del partido.

Cómo ver Bayern Múnich vs RB Leipzig, Pokal 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

Disney+Ver aquí
FuboVer aquí

El partido estará disponible en España a través de GOL y GolStadium, mientras que en México se podrá seguir por ESPN 2 y Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN 3 y Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Select y Fubo Sports.

DFB-Pokal
Bayern Múnich crest
Bayern Múnich
FCB
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio Bayern Múnich vs. RB Leipzig

crest
DFB-Pokal - DFB Pokal
Allianz Arena

El partido se disputa este miércoles 11 de febrero a las 20:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Allianz.

  • México:13:45 horas
  • Argentina:16:45 horas
  • Estados Unidos:14:45 horas (tiempo del este)

Noticias de los equipos y alineaciones

Bayern Múnich contra RB Leipzig alineaciones probables

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • V. Kompany

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • O. Werner

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Posibles alineaciones Bayern Múnich-RB Leipzig

BAYERN MÚNICH (4-2-3-1): Urbi; Kim, Tah, Ito, Davies; Pavlovic, Goretzka; Olise, Karl, Diaz; Kane. Entr. Kompany

LEIPZIG (4-3-3): Gulacsi; Baku, Orban, Lukeba, Raum; Baumgartner, Seiwald, Schlager; Quedraogo, Romulo Cardoso, Gomis. Entr. Werner

Forma

FCB
-Formulario

Gol marcado (encajado)
12/6
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
4/5

RBL
-Formulario

Gol marcado (encajado)
8/9
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
4/5

Partidos entre ambos equipos

FCB

Últimos partidos

RBL

4

Victorias

1

Empate

0

Victorias

21

Goles marcados

6
Partidos de más de 2.5 goles
5/5
Ambos equipos anotaron
4/5

Clasificación

Anuncios
0