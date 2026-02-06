Bayern Múnich vs. Hoffenheim, Bundesliga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Este domingo 7 de febrero se disputa el partidazo entre el FC Bayern Múnich y el TSG Hoffenheim. El inicio en el Allianz Arena de Múnich será a las 17:30 horas (tiempo de España).
GOAL te cuenta todo lo que necesitas saber, incluido el canal de TV, detalles de streaming y más.
Cómo ver Bayern Múnich vs Hoffenheim, Bundesliga 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo
|Disney+
|Ver aquí
|Fubo
|Ver aquí
|DAZN
|Ver aquí
El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.
En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Select y Fubo Sports.
Cómo ver desde cualquier lugar con una VPN
Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPN para streaming de deportes.
Evita las restricciones geográficas con una Red Privada VirtualObtener NordVPN
Hora de inicio del partido Bayern Múnich vs Hoffenheim
El partido se disputa este domingo 8 de febrero a las 17:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Allianz.
- México: 10:30 horas
- Argentina: 13:30 horas
- Estados Unidos: 11:30 horas (tiempo del este)
Bayern Múnich vs Hoffenheim: alineaciones
Noticias sobre el Bayern Múnich
Entre semana, Harry Kane se ausentó por enfermedad y Josip Stanisic tuvo que bajar el ritmo tras una patada de Jonathan Tah. Sin embargo, ambos están en forma para el partido estrella y probablemente también estén en el once inicial. Tras dos partidos consecutivos sin victoria, la ventaja sobre el Borussia Dortmund se ha reducido a solo seis puntos.
Serge Gnabry renovó su contrato entre semana hasta 2028.
Noticias sobre el Hoffenheim
El TSG Hoffenheim ha sumado más puntos que el FC Bayern desde la séptima jornada. Los Kraichgauer siguen teniendo que prescindir del sancionado Wouter Burger. El neerlandés vio la tarjeta roja en el partido a domicilio ante el Werder Bremen y aún se perderá el encuentro contra el récordman. Los dos fichajes, Engeln y Eduardo, se están formando a través del U23 y todavía no desempeñan ningún papel.