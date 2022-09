Bayer Leverkusen vs. Atlético Madrid en directo: resultado, alineaciones, polémicas, reacciones y ruedas de prensa del partido de Champions League 2022-2023

Sigue todos los detalles del partido que se disputó en el Bayarena

El Atlético de Madrid sucumbió en su visita a Leverkusen y cayó por 2-0 frente al Bayer Leverkusen en un partido que se dinamizó en el tamo final del partido y que acabaron llevándose los alemanes con dos zarpazos seguidos.

El aparente control del juego por parte de ambos equipos saltó por los aires en la segunda parte, con la entrada de los cambios, y acabó suponiendo la derrota rojiblanca. Primero fue Andrich, con un disparo ajustado al palo tras un pase atrás de Frimpong y poco después Diaby puso la guinda para el Bayer culminando un contraataque.

Reacciones

SIMEONE

"No me detengo en esta situación (del penalti), porque ya está el VAR, el árbitro, ustedes… Por más que opinemos ya el partido terminó. Y no influye en nada lo que diga".

"En estos momentos, olvidarnos de este partido rápidamente, está claro que el grupo esta competido, el Brujas ganó, así que tendremos dos partidos seguidos contra ellos. Será duro, difícil y apretada, como siempre en la Champions”.

“Ha sido un partido que no supimos resolver antes de los 70, 80 minutos, donde pudimos haber tenido un poco más de tranquilidad y elegir mejor. Y en el final nos agarraron abiertos, vino el primer gol y después terminaron cerrando el partido con un muy buen contragolpe”.

“Pero primero una jugada individual, en la que nos superaron, y después en una pérdida de pelota en la salida nos dejó abiertos para el contragolpe”, apuntó el técnico, que insistió en que su equipo tuvo “dos o tres jugadas” en el primer tiempo “para resolverlas mucho mejor, con más visión de juego en poder lastimar”, y que reiteró: “Las posibilidades que se presentaron no las aprovechamos”.

KOKE

"Parecía que el partido estaba más o menos controlado porque no pasaba nada. Yo creo que teníamos más la posesión y en dos contras nos han hecho los dos goles. Podemos dar mucho más, tenemos que hacer mucho más y ser autocríticos con nosotros mismos".

"El otro día hubo una mano que nos pitaron en contra ante el Porto y hoy no ha querido pitarla. No ha dicho nada, ha dicho que sigamos jugando y ya está".

Minuto a minuto

¡¡FINAL DEL PARTIDO!! ¡¡EL BAYER DERROTA AL ATLÉTICO POR 2-0 EN LEVERKUSEN!!

Min. 86. ¡¡GOOOOOOOOOOOL DEL BAYER LEVERKUSEN!! ¡¡FIRMA DIABY EL SEGUNDO TRAS FINALIZAR UN GRAN CONTRAATAQUE!!

Min. 84. ¡¡GOOOOOOOOOOOL DEL BAYER LEVERKUSEN!! ¡¡MARCA ANDRICH CON UN DISPARO AJUSTADO AL PALO DE PRIMERAS A PASE DE FRIMPONG!!

Min 76. Amarilla para Andrich por una dura entrada a Correa.

Min. 73. Entran Correa y Cunha por Joao Félix y Morata.

Min. 72. ¡¡OCASIÓN CLARÍSIMA DE KOSSOUNOU AL REMATAR CON LA ESPALDA UN CÓRNER!! ¡LA PELOTA SE FUE LAMIENDO EL PALO!

Min. 69. Entra Frimpong por Hlozek en el Bayer.

Min. 68. ¡PARADÓN DE HRADECKY PARA SACAR EL TIRO DE DE PAUL A UNA MANO!

Min. 66. Disparo de Joao Félix con la zurda que se marcha lejos de la portería.

Min. 60. Doble cambio en el Atlético: entran Carrasco y Griezmann por Reinildo y Nahuel Molina.

Min. 53. Buena contra del Atleti pero el pase desde la línea de fondo de Llorente acabó en las manos de Hradecky.

Min. 48. ¡¡DOBLE OCASIÓN CLARÍSIMA PARA EL BAYER! ¡SCHIK LA MANDÓ AL LARGUERO ANTE GRBIC Y EN EL REBOTE FUE HLOZEK EL QUE ENVIÓ EL RECHACE AL POSTE DE CABEZA!

¡COMIENZA LA SEGUNDA PARTE! ¡ENTRO DE PAUL POR SAÚL EN EL ATLÉTICO!

¡DESCANSO SIN GOLES EN EL BAYARENA!

Min. .45. ¡Dos minutos de añadido!

Min. 44. Zurdazo lejano de Diaby que detuvo en dos tiempos Grbic.

Min. 39. Jonathan Tah ve la segunda amarilla del partido por una patada a Joao Félix.

Min. 37. Disparo de Joao Félix que trató de sorprender con el exterior pero el balón salió centrado.

Min. 33. ¡LA HA TENIDO EL ATLETI! ¡FELIPE TOCÓ DE PRIMERAS EL PASE LATERAL DE HERMOSO DESPUÉS DE SORPRENDER A LA DEFENSA CON UN PASE RÁPIDO!

Min. 32. Primera amarilla del partido, se la lleva Kossounou.

Min. 24. ¡EL ÁRBITRO DICE QUE NO HAY NADA! ¡LA PELOTA GOLPEA DE FORMA MUY CLARA EN LA MANO DEL DEFENSOR PERO LA PENA MÁXIMA NO SE SEÑALA!

Min. 22. ¡¡RECLAMA PENALTI EL ATLETI POR MANO DENTRO DEL ÁREA!!

Min. 19. Ahora fue Saúl el que probó desde lejos tras recuperar la pelota. De nuevo taponó un defensa.

Min. 14. Intento de Reinildo, que probó el disparo pero fue bloqueado por la defensa.

Min. 11. Otro disparo de Andrich, esta vez muy lejano. Se fue arriba.

Min. 7. ¡Primera ocasión del partido! La tuvo el Bayer con un disparo de Andrich dentro del área tras un rechace pero el intento se fue alto.

¡¡COMIENZA EL PARTIDO!!

¡Suena el himno de la Champions!

¡Salen los jugadores al terreno de juego!

¡LOS ROJIBLANCOS ESTÁN EN EL BAYARENA!

¡EL ATLETI YA VA RUMBO AL ESTADIO!

¡Buenas tardes a todos los amigos de Goal.com y bienvenidos a la retransmisión del partido entre el Bayer Leverkusen y el Atlético de Madrid de la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions League 2022-2023. Quédate con nosotros para tener toda la información, con vídeos, alineaciones, goles, estadísticas y mucho más.

La gran previa estadística de Goal del Bayer Leverkusen vs. Atlético Madrid de la Champions League

Esta es la cuarta temporada distinta de UEFA Champions League en la que se enfrentan el Bayer Leverkusen y Atlético de Madrid, haciéndolo en los octavos de final de 2014-15 (Atlético avanzó en penaltis) y 2016-17 (Atlético ganó 4-2 en el global) y en la fase de grupos de 2019-20, ambas victorias en casa (1-0 Atlético, 2-1 Leverkusen).

El Atlético de Madrid ha ganado uno de sus cuatro partidos europeos fuera de casa contra el Bayer Leverkusen (1E 2D), la victoria 4-2 en febrero de 2017 en UEFA Champions League.

El Atlético de Madrid ha perdido seis de sus últimos siete partidos de UEFA Champions League en Alemania, ganando contra el Bayer Leverkusen en 2017. Ha mantenido su portería a cero en 21 partidos europeos de UEFA en Alemania, la victoria por 1-0 ante el FC Carl Zeiss Jena en marzo 1962 en la Recopa.

El Bayer Leverkusen ha ganado cuatro de sus últimos 20 partidos de UEFA Champions League (8E 8D), perdiendo cinco de sus últimos siete (2V). El Leverkusen ha perdido sus dos primeros partidos en dos temporadas anteriores en la competición, en 2002-03 y 2019-20.

Tras vencer al FC Porto en la J1, el Atlético de Madrid busca ganar de manera consecutiva en UEFA Champions League por primera vez desde marzo 2020 (tres seguidas). La última vez que ganó de manera consecutiva en la fase de grupos fue en octubre 2019, el segundo de ellos ante el Bayer Leverkusen.

Cinco de los últimos 10 goles del Atlético de Madrid en UEFA Champions League han sido marcados en el minuto 90 de los partidos, todos ellos por jugadores distintos (Luis Suárez, Ángel Correa, Rodrigo de Paul, Antoine Griezmann, Mario Hermoso). Esos cinco goles son el mayor número en el minuto 90 por un equipo en Champions League desde el comienzo de la temporada pasada.

El delantero del Bayer Leverkusen Patrik Schick no ha marcado en los 15 partidos que ha jugado en UEFA Champions League, fallando 27 disparos, incluidos los cuatro de la J1 contra el Club Brujas. Desde la temporada 2017-18, solo Marcos Alonso (37) ha tenido más disparos sin marcar que Schick.

En la victoria por 2-1 contra el FC Porto en la J1, los tres disparos del Atlético Madrid desde dentro del área - incluyendo sus dos goles - se produjeron en el tiempo de descuento. Hasta el minuto 90, el equipo de Diego Simeone sólo había intentado seis disparos en el partido, ninguno de ellos desde dentro del área.

Contra el Club Brujas en la J1, ningún jugador del Bayer Leverkusen tuvo más toques (100), pases completados (71), ocasiones creadas (2) o recuperaciones (9) que el defensa Piero Hincapié - en lo que fue el debut del ecuatoriano en la UEFA Champions League.

Antoine Griezmann ha estado involcurado en 28 goles en 35 partidos en la fase de grupos de la UEFA Champions League con el Atlético Madrid (20 goles, 8 asistencias). Ha marcado en su segundo partido del torneo en sus tres últimas temporadas con el club: vs Chelsea en 2017-18, vs Club Brujas en 2018-19 y vs Milan la temporada pasada.

PARTIDO Bayer Leverkusen vs. Atlético Madrid FECHA Martes, 13 de septiembre ESTADIO Bayarena, Leverkusen HORARIO 21:00

¿Dónde ver en directo el Bayer Leverkusen vs. Atlético Madrid?

ZONA CANAL HORARIO España Movistar Liga de Campeones 2 Movistar Liga de Campeones 3 21:00 Sudamérica Star+ ESPN ARG: 16:00;



CHI: 15:00;



COL: 14:00 México SKY Sports 14:00

Alineaciones del Bayer Leverkusen vs. Atlético Madrid

Bayer Leverkusen (1-4-3-3): Hradecky; Kossounou, Tah, Tapsoba, Hincapié; Aránguiz, Andrich; Hlozek, Demirbay, Hudson-Odoi; Schick.

Atlético Madrid (1-5-3-2): Grbic; Molina, Mario Hermoso, Witsel, Felipe, Reinildo; Koke, Saúl, Marcos Llorente; Joao Félix y Morata.