Atlético San Luis vs Chivas, Clausura 2026 de la Liga MX: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Atlético San Luis recibe a las Chivas este sábado 31 de enero a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Alfonso Lastras, como parte de la jornada 4 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Sigue aquí en directo el partido Atlético San Luis vs Chivas del torneo Clausura 2026

Antes del parón por la actividad de la Selección mexicana, los Potosinos sacaron cuatro puntos en sus complicadas visitas al América y Xolos de Tijuana y ahora, esperan poder conseguir su primera victoria en casa en una prueba complicada contra el mejor equipo de la competencia hasta el momento.

El Guadalajara suma tres triunfos de manera consecutiva en el arranque de la competencia y tratará de continuar con su buena inercia cuando se metan al Alfonso Lastras para así, mantenerse de líderes al menos una fecha más.

Cómo ver Atlético San Luis vs Chivas, por Clausura 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING México ESPN, Disney+, Vix Premium Estados Unidos Vix Sudamérica Sin transmisión España Sin transmisión

El partido será transmitido en México por ESPN, Disney+ y Vix, mientras que en los Estados Unidos, podrá verse por la señal de Vix. Para España y Sudamérica no habrá transmisión de este compromiso.

Hora de inicio de Atlético San Luis vs Chivas

Liga MX - Clausura Estadio Alfonso Lastras

El partido se disputa este sábado 31 de enero a las 17:00 horas (tiempo del centro de México) y tendrá como escenario el estadio Alfonso Lastras de San Luis Potosí.

México: 17:00 horas

Estados Unidos:18:00 horas (tiempo del este)

Argentina: 20:00 horas

20:00 horas España:00:00 horas

Noticias del equipo y escuadras

Atletico de San Luis contra CD Guadalajara alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager G. Abascal Alineación probable Suplentes Manager G. Milito

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias de Atlético San Luis

Tras caer en su debut en el torneo Clausura 2026, el Atlético San Luis ha tomado confianza con su victoria de visitante ante el América y su empate contra Xolos de Tijuana, por lo que espera mantener la inercia positiva en un juego que pinta sumamente complicado en busca de su primera victoria en casa.

En la más reciente visita del Guadalajara a la cancha del Estadio Alfonso Lastras, los Potosinos se impusieron 3-1 y tratarán de que se repita la historia para comenzar a posicionarse en los primeros puestos de la tabla general.

Noticias de Chivas

Chivas ha ilusionado a toda su afición con sus tres victorias de manera consecutivas, desplegando un estilo de juego muy vistoso y confían en poder sumar una cuarta al hilo en esta oportunidad en la cancha del Atlético San Luis, para mantenerse una jornada más como líderes generales.

En caso de salir abantes en el Alfonso Lastras, el Guadalajara se acercaría al récord de triunfos histórico del club que consiguieron en el torneo Bicentenario 2010, donde hilvanaron ocho, hasta que Jaguares de Chiapas cortó esa inercia en la novena fecha de aquel certamen. De sumar los tres puntos en esta oportunidad, estarían a la mitad de empatar esa marca.

Gabriel Milito de momento, seguirá sin contar con Gilberto Sepúlveda en su plantilla para este compromiso, pues el defensor continúa recuperándose de una lesión y espera poder estar lo antes posible a las órdenes del entrenador argentino.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

