Atlético de Madrid vs. Sevilla, LaLiga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Atlético de Madrid recibe a Sevilla este sábado 1 de noviembre a las 16:15 horas (España) en el estadio Metropolitano, por la jornada 11 de la temporada 2025-2026 de LaLiga.

Los Colchoneros llegan al compromiso después de vencer por marcador de 2-0 a Real Betis en la fecha 10, con goles de Giuliano Simeone y Álex Baena. El equipo dirigido por Diego Simeone es cuarto en la clasificación con 19 puntos.

Por su parte, los Nervionenses perdieron por 1-2 a manos de la Real Sociedad en su más reciente partido de liga, a pesar de la anotación de Nemanja Gudelj. El cuadro a cargo de Matías Almeyda es décimo primero en la tabla con 13 unidades.

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España DAZN, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, LaLiga TV Bar Sudamérica ESPN, Disney+ México Sky Sports Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN+ Plus, Fubo Sports

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2 y LaLiga TV Bar, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN y Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Deportes, ESPN+ Plus y Fubo Sports.

Hora de inicio de Atlético de Madrid vs Sevilla

Primera División - Primera División Riyadh Air Metropolitano

El partido se disputa este sábado 1 de noviembre a las 16:15 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Metropolitano.

México: 09:15 horas

Argentina: 12:15 horas

12:15 horas Estados Unidos:11:15 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del Atlético de Madrid

Julián Álvarez negó recientemente en entrevista para DAZN que tenga problemas con Diego Simeone, después de una evidente molestia tras ser sustituido frente a Mallorca.

"Fue una puteada, como decimos en Argentina, para conmigo. Las redes sociales se encargaron de llevarlo por otro lado, pero no fue más que eso. No había hecho un buen partido y cuando a uno le pasan esas cosas, quiere revertirlo para ayudar al equipo…Son sensaciones del momento. En otros partidos he estado más enfadado por el cambio en sí. Podría haber reaccionado de otra forma y no lo he hecho, así que menos lo iba a hacer en un partido donde no me habían salido las cosas en lo personal", declaró la "Araña".

Noticias del Sevilla

Almeyda se mostró contento con su equipo después de superar la primera ronda de la Copa del Rey.

"Todos han aportado desde la posición que les tocó, incluso los de fuera animaron mucho. Eso me pone contento, habla del grupo porque demuestran que quieren más. Para nosotros un amistoso es final, vamos en ese camino. Teníamos que ganar y pasar y lo hicimos y ahora toca enfrentarnos a un grandísimo rival", explicó al termino del compromiso.

Cómo llegan al partido

