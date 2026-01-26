Goal.com
Liga de Campeones
Athletic Bilbao
San Mames
Sporting de Lisboa
Andrés Roberto Flores Bocanegra

Athletic Club de Bilbao vs. Sporting Lisboa, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Champions League entre Athletic Club de Bilbao y Sporting Lisboa, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Athletic Club de Bilbao recibe a Sporting Lisboa este miércoles 28 de enero a las 21:00 horas (tiempo de España) en el estadio San Mamés, por la octava y última jornada de la fase de liga de la temporada 2025-2026 de la Champions League.

Sigue aquí en directo el Athletic Club de Bilbao vs. Sporting Lisboa de la Champions League 2025-26

Los Leones llegan al compromiso después de vencer por marcador de 3-2 a Atalanta en la fecha 7, con anotaciones de Gorka Guruzeta, Nico Serrano y Robert Navarro. El equipo dirigido por Ernesto Valverde es vigésimo tercero en la clasificación con ocho puntos, por lo que necesitan un triunfo para asegurar su lugar en el playoffs, aunque dependiendo de otros resultados, le podría bastar con un empate.

Por su parte, los Leões derrotaron por 2-1 a PSG en su más reciente partido en el certamen continental, con un doblete de Luis Javier Suárez. El cuadro a cargo de Rui Borges es décimo en la tabla con 13 unidades, de manera que apuntan a un triunfo que les permita aspirar al top 8 y con ello a un boleto directo a los octavos de final.

Aquí, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver, incluidos los detalles de TV, transmisión y más.

Cómo ver Athletic Club de Bilbao vs Sporting Lisboa, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 4 y M+ Liga de Campeones 6, mientras que en México se podrá seguir por FOX One.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de DAZN, con Disney+ como la opción para Centroamérica.

Cómo ver en cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de los GOAL sobre las mejores VPN para streaming de deportes.

Hora de inicio del partido Athletic Club de Bilbao vs Sporting Lisboa

El partido se disputa este miércoles 28 de enero a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Metropolitano.

  • México: 14:00 horas
  • Argentina: 17:00 horas
  • Estados Unidos: 15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y plantillas

Athletic Bilbao contra Sporting de Lisboa alineaciones probables

Athletic BilbaoHome team crest

3-4-2-1

Formación

3-4-2-1

Home team crestSCP
1
U. Simon
12
J. Areso
3
D. Vivian
4
A. Paredes
2
A. Gorosabel
18
M. Jauregizar
30
A. Rego
19
A. Boiro
23
R. Navarro
20
U. Gomez
11
G. Guruzeta
1
R. Silva
25
G. Inacio
22
I. Fresneda
13
G. Vagiannidis
5
H. Morita
91
R. Mangas
20
M. Araujo
17
Trincao
52
J. Simoes
10
G. Catamo
97
Luiz Suárez

3-4-2-1

SCPAway team crest

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • E. Valverde

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • R. Borges

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Noticias del equipo Athletic Club de Bilbao

Los Leones viven un terrible momento en LaLiga, donde acumulan cuatro derrotas y un empate en sus últimos cinco juegos, una crisis que los coloca solo tres puntos por encima de la zona de descenso. Además, tienen en el horizonte un partido crucial en el clásico frente a la Real Sociedad el fin de semana.

Noticias del equipo Sporting Lisboa

Por su parte, los Leões se encuentran en una situación diferente con cuatro victorias y un empate en sus cinco compromisos más recientes de la Primeira Liga. El Lisboa es segundo en el torneo local, cuatro unidades por detrás del líder (Porto).

Forma

ATH
-Formulario

Gol marcado (encajado)
10/15
Partidos de más de 2.5 goles
5/5
Ambos equipos anotaron
4/5

SCP
-Formulario

Gol marcado (encajado)
9/5
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
4/5

Historial de enfrentamientos directos

ATH

Últimos partidos

SCP

1

Victoria

0

Empates

2

Victorias

4

Goles marcados

6
Partidos de más de 2.5 goles
3/3
Ambos equipos anotaron
2/3

Clasificaciones

