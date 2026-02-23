Goal.com
En directo
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Liga de Campeones
team-logoAtalanta
New Balance Arena
team-logoBorussia Dortmund
Mira el partido (Sudamérica)Mira el partido (España)
Stefano Silvestri

Atalanta vs. Borussia Dortmund, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

El Atalanta busca la gesta contra el Borussia Dortmund, tras perder 2-0 en la ida, para intentar clasificarse para los octavos de final de la Champions League: dónde ver el partido en TV y streaming.

Misión remontada. No tiene alternativas la Atalanta, que tras haber perdido por 2-0 el partido de ida de los playoffs debe disputar el partido perfecto para eliminar al Borussia Dortmund y alcanzar los octavos de final de la Champions League.

La Dea de Raffaele Palladino tiene la obligación de ganar por al menos tres goles de diferencia para pasar directamente la eliminatoria y por dos para llevar el partido de vuelta a la prórroga. Cualquier otro resultado conducirá irremediablemente a la clasificación de los alemanes.

Toda la información útil sobre Atalanta-Borussia Dortmund, duelo de vuelta de los playoffs de la Champions League: dónde ver el partido en directo por TV y streaming y las alineaciones.

Cómo ver Atalanta vs Borussia Dortmund, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

Disney+Ver aquí
Movistar+Ver aquí

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones, mientras que en México se podrá seguir por FOX One.

En Sudamérica el duelo será transmitido por FOX Sports (Argentina), ESPN Premium (Chile), ESPN (resto de Sudamérica) y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de TUDN, Paramount+, ViX y UniMás, con ESPN y Disney+ como la opción para Centroamérica.

Liga de Campeones
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB

Cómo ver en cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de los GOAL sobre las mejores VPN para streaming de deportes.

Hora de inicio del partido Atalanta vs Bodo/Glimt

crest
Liga de Campeones - Champions League - Jornadas Finales
New Balance Arena

El partido se disputa este martes 17 de febrero a las 18:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio New Balance Arena.

  • México: 11:45 horas
  • Argentina: 14:45 horas
  • Estados Unidos: 12:45 horas (tiempo del este)

Noticias de los equipos y alineaciones

Atalanta contra Borussia Dortmund alineaciones probables

AtalantaHome team crest

3-4-2-1

Formación

3-4-2-1

Home team crestBVB
29
M. Carnesecchi
23
S. Kolasinac
19
B. Djimsiti
3
O. Kossounou
15
M. de Roon
77
D. Zappacosta
8
M. Pasalic
47
L. Bernasconi
59
N. Zalewski
13
Ederson
9
G. Scamacca
1
G. Kobel
3
W. Anton
49
L. Reggiani
5
R. Bensebaini
8
F. Nmecha
14
M. Beier
26
J. Ryerson
24
D. Svensson
7
J. Bellingham
10
J. Brandt
9
S. Guirassy

3-4-2-1

BVBAway team crest

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • R. Palladino

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • N. Kovac

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

En el Atalanta, Samardzic, que marcó contra el Nápoles, debería ocupar el lugar de Pasalic en la mediapunta. También Hien espera tener un puesto en defensa. Borussia Dortmund similar al de la ida: nueva oportunidad para el jovencísimo italiano Reggiani. 

Posibles alineaciones Atalanta-Borussia Dortmund

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. Entr. Palladino

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Reggiani, Anton, Bensebaini; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson; Brandt, Beier; Guirassy. Entr. Kovac

Estado de forma de Atalanta y Borussia Dortmund

El Atalanta se repuso el fin de semana, venciendo al Nápoles en liga con una remontada y continuando su marcha de acercamiento a las primeras cuatro posiciones. 2-2, en cambio, para el Borussia Dortmund, segundo en la Bundesliga por detrás del Bayern, en casa del Leipzig.

Antecedentes Atalanta-Borussia Dortmund

ATA

Últimos partidos

BVB

1

Victoria

1

Empate

2

Victorias

4

Goles marcados

6
Partidos de más de 2.5 goles
1/4
Ambos equipos anotaron
2/4

Clasificación de Atalanta y Borussia Dortmund

Anuncios
0