Asunto Dembélé: sigue la partida de póquer contra el crono

Contra el crono. Los agentes de Ousmane Dembélé y el FC Barcelona siguen tratando de encontrar un club de destino para el "mosquito". Por ahora, sin éxito. Las horas pasan, el cierre de mercado se producirá esta noche a partir de las 23.59 horas y las puertas de varios clubes se están cerrando para el extremo francés. Dembélé, que tiene un salario de 10 millones netos por campaña y acaba contrato el próximo 30 de junio, no ha renovado con el club catalán y sabe que necesita encontrar una salida a otro equipo antes del cierre de la ventana de fichajes de invierno. Entre otras cosas, porque si eso no sucede y se termina quedando, no jugará. El Barça busca una solución para tener "fair play" y poder firmar algún futbolista sobre la bocina, los agentes de Ousmane buscan un nuevo club y los aficionados culés esperan la resolución de un auténtico "culebrón".

Por ahora, siguela partida d e póquer en torno al futuro del "mosquito". En las últimas horas se produjo el interés de Manchester United, Chelsea y PSG. Sin embargo, según apunta el diario "Le Parisien", no hay opción de que Dembélé pueda salir destino París. El Barça está pidiendo 20 millones de euros como cantidad de traspaso por un jugador que en su día le costó 105 "kilos" fijos más 40 en variables, pero el PSG no ve clara la operación y aunque tiene interés en el jugador, prefiere esperar al mes de junio, cuando ya no tenga contrato en vigor con los azulgrana.

En cuanto a los clubes ingleses, pese a que se pensaba que el interés de los "diablos rojos" era fuerte, aún no se ha trasladado y no existe oferta concreta. Los agentes de Dembélé trabajan para conseguir desbloquear la salida de su representado. Las horas pasan, el tiempo apremia y la partida de póquer sigue.