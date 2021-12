Asensio o Rodrygo, el último debate de Ancelotti

Alejándose de las rotaciones, Ancelotti no ha encontrado su once tipo, pero sí su diez. Courtois es fijo en la portería, como Carvajal (por fin olvidando las lesiones), Militao, Alaba y Mendy en la defensa, la CMK en el medio y Benzema y Vinicius arriba. Sólo ofrece dudas la derecha del ataque, entre Marco Asensio (25 años) y Rodrygo Goes (20).

El debate parece más cosa de los medios y de los aficionados que del entrenador. Se diría que para el italiano no es "¿Asensio o Rodrygo?", sino "Asensio y Rodrygo. El reparto de minutos para ambos son muy parejos, casi idénticos, 799-798. En la participación en goles el balear también aventaja al ex de Santos, con seis goles y una asistencia, y dos y tres, respectivamente.

A principios de temporada ninguno de los dos partía como titular. Bale (los tres primeros encuentros), Fede Valverde, Lucas Vázquez e incluso Hazard recibieron la confianza antes que ellos. La situación empezó a cambiar, curiosamente, a la vez. Fue en la sexta jornada de Liga, en el séptimo partido de la temporada, saliendo de inicio ambos frente al Mallorca, Rodrygo en la delantera y Asensio, que celebró un hat-trick, en la media.

Asensio tira más, Rodrygo gana en regates

Desde entonces pareció andar Rodrygo un poco aventajado en las preferencias del técnico, que apostó por él en encuentros tan importantes como los del Barcelona, el Inter en casa y la Real Sociedad. "No me conformo", dijo en Goal tras el Clásico. Sin embargo, Asensio nunca perdió la rueda, siguió al alza y se coló en la alineación del derbi el pasado domingo, interviniendo en el 1-0 y anotando el 2-0.

Profundizando en las estadísticas, Asensio tira algo más y con mayor puntería que Rodrygo (29-23; 56,25% a puerta-43,47%), y regatea menos (9-15) pero con más éxito en sus intentos (75%-40,54%). Sus riesgos son menores, por lo que pierde menos balones (104-116), aunque también su trabajo, por lo que el brasileño recupera más posesiones (46-33). Bendito problema para Ancelotti...