Arsenal vs. Liverpool, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

El Arsenal con 6 puntos de ventaja sobre los dos perseguidores Manchester City y Aston Villa, enfrenta a un Liverpool que en las últimas semanas se ha recuperado notablemente, pero sigue estando ampliamente distante de la cima. Para intentar mantenerse en la zona de Champions y ganar posiciones, los Reds intentarán conquistar Londres y darle un giro adicional a su clasificación, aunque la confirmación como Campeones parece ampliamente utópica dada la diferencia de 14 unidades entre los Gunners y ellos.

A pesar de la considerable distancia, el Liverpool es consciente de que aún falta una ronda y de que las remontadas increíbles no son poco comunes.

El Arsenal ha perdido dos partidos en esta Premier, pero ha estado logrando victorias consecutivas durante mucho tiempo, por lo que el favorito número uno para el partido contra el Liverpool y el éxito final del torneo es precisamente el equipo dirigido por Arteta. El equipo de Slot no pierde desde hace tiempo después de haber comenzado muy mal, tanto que en los últimos cinco partidos ha obtenido los mismos puntos que el City (11), con el equipo de Guardiola con +8.

Cómo ver Arsenal vs Liverpool, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, Movistar Plus+, M+ Liga de Campeones y M+ #Vamos Bar 2, mientras que en México se podrá seguir por TNT Sports y HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Peacock.

Hora de inicio del partido Arsenal vs Liverpool

Premier League - Premier League Emirates Stadium

El partido se disputa este jueves 8 de enero a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Emirates.

México: 14:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Estados Unidos: 15:00 horas (tiempo del este)

