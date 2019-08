Armani: "Me comprometí a retirarme en Atlético Nacional"

El arquero de River ratificó la promesa que hizo a la hinchada Verdolaga el día de su despedida en el Atanasio Girardot.

Franco Armani no olvida los buenos momentos que vivió en Medellín y , es por ello que el arquero argentino ha confirmado su interés de retirarse en la entidad paisa.

"Me comprometí el día que me hicieron la despedida en Nacional, me comprometí delante de toda la gente para terminar mi carrera allá en la institución. Eso no se sabe, el fútbol da muchas vueltas, pero ese es el pensamiento que tengo; la palabra vale mucho”, comentó el nacido en Casilda en charla con Fox Sports.

El artículo sigue a continuación

"ME COMPROMETÍ A RETIRARME EN ATLÉTICO NACIONAL"#90MinutosFOX | Franco Armani habló sobre su futuro, pero aseguró: "En este momento mi cabeza está en seguir en River". pic.twitter.com/cdCJagdoEZ — FOX Sports (@FOXSportsArg) August 7, 2019

"Tengo todo en Medellín. Incluso mi esposa es colombiana, entonces en un futuro tengo pensado hacer mi vida allá", agregó Franco, quien dejó claro, eso sí, que tiene la mente puesta exclusivamente en .

Armani llegó a Atlético Nacional en 2010 proveniente de Deportivo Merlo, en el elenco antioqueño tuvo un enorme crecimiento deportivo y tras ocho temporadas dejó el Verde como un ídolo total y con 12 títulos a cuestas, incluyendo el de la 2016.