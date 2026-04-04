Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, ha afirmado que la lucha por el título de la Liga se ha complicado tras la derrota ante el Mallorca (2-1) este sábado, en la jornada 30 de la Liga, con lo que el equipo blanco sigue a cuatro puntos del líder, el Barcelona, aunque este último tiene un partido menos.

Arbeloa comentó, durante la rueda de prensa posterior al partido, la situación de la competición diciendo: «Bueno, está claro que la cosa se ha complicado más de lo que estaba antes de empezar el partido... Nos quedan 8 jornadas, y básicamente eso es lo que les he dicho a los jugadores: independientemente de la situación en la liga o de la diferencia que nos separe del Barcelona, nuestro próximo objetivo es ganar los partidos que quedan».

Leer también

El Real Madrid no es el Atalanta... Kane da la voz de alarma en Múnich

A Neymar le espera una larga sanción tras insultar al árbitro y a las mujeres

Europa y el racismo: Inglaterra destaca en la lucha... Y Yamal sufre la debilidad de Vinícius

Y añadió, explicando los retos que se avecinan: «Para conseguirlo, tenemos que jugar mejor de lo que lo hemos hecho hoy y rendir a un nivel mucho más alto. Somos plenamente conscientes de ello y, por supuesto, todo se ha vuelto más difícil, porque el número de jornadas restantes disminuye y la diferencia podría aumentar esta noche, pero nuestro objetivo debe seguir siendo el mismo: ganar todos los partidos que quedan».

La reacción

Sobre la falta de reacción en la segunda parte y la falta de presión en el área rival, Arbeloa declaró: «Sí, claro... Quizás por el contexto del partido: la preocupación al ver que el equipo iba por detrás en el marcador y la paciencia que debíamos tener... Sabíamos que sería más difícil y que nos enfrentaríamos a un Mallorca en una situación cómoda para ellos, en la que cerrarían más los espacios y tendrían más energía gracias a su ventaja en el marcador».

Y añadió: «Quizá nos faltó esa paciencia, no aplicamos lo que habíamos entrenado durante la semana, no conseguimos mover el balón ni crear situaciones de uno contra uno por las bandas... Nos faltaron muchas cosas en la segunda parte... Y, como he dicho, creo que hicimos una primera parte mucho mejor que la segunda, aunque necesitábamos más energía y claridad de ideas en la segunda parte».

En cuanto a las dificultades que preveía antes del partido, Arbeloa dijo: «Como siempre os digo, para mí es muy fácil ver la dificultad del partido, la dificultad del rival y la dificultad del contexto del que venimos... Para mí, verlo es sencillo... pero lo complicado es hacer que los jugadores entiendan, en esta situación, que sin dar el 200 % de nuestro esfuerzo hoy, no habríamos ganado».