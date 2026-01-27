América vs Necaxa, Clausura 2026 de la Liga MX: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

América recibe al Necaxa este sábado 31 de enero a las 16:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Ciudad de los Deportes como parte de la jornada 4 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Las Águilas viven una crisis importante en el arranque del semestre, ya que no han podido ganar y además, son el único equipo que no ha podido marcar en lo que va de la competencia y buscarán cambiar la dinámica cuando se midan al conjunto de Aguascalientes.

Los Rayos por su parte, tampoco llegan en un buen momento a este compromiso al arrastrar dos derrotas de manera consecutiva y esperan aprovechar la mal inercia de los Azulcremas para poder sorprenderlos y regresar a la senda de la victoria.

Aquí en GOAL, te decimo cómo ver la transmisión de este partido del torneo Clausura 2026:

Cómo ver América vs Necaxa, por Clausura 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING México Canal 5, TUDN, Vix Premium, Layv Time Estados Unidos TUDN, Univisión Sudamérica Sin transmisión España Sin transmisión

El partido será transmitido en exclusiva a través de Canal 5, TUDN, Vix Premium y el Canal de YouTube Layv Time, mientras que en los Estados Unidos, podrá verse por la señal de TUDN y Univisión. Para España y Sudamérica no habrá transmisión de este compromiso.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de América vs Necaxa

Liga MX - Clausura Estadio Banorte

El partido se disputa este sábado 31 de enero a las 16:00 horas (tiempo del centro de México) y tendrá como escenario el estadio Ciudad de los Deportes.

México: 16:00 horas

Estados Unidos:17:00 horas (tiempo del este)

Argentina: 19:00 horas

19:00 horas España:23:00 horas

Noticias del equipo y escuadras

CF America contra Necaxa alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager A. Jardine Alineación probable Suplentes Manager M. Varini

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias de América

Las alarmas están encendidas al interior del América, pues después de tres partidos en el torneo Clausura 2026, solamente suman dos puntos de nueve posibles, además de que no han marcado ningún gol y su rendimiento ha dejado mucho que desear en estos compromisos.

André Jardine intentará encontrar la fórmula para revertir este mal arranque de las Águilas, ya que la siguiente semana, estarán debutando en la Concacaf Champions Cup, una competencia que desean volver a conquistar tras diez años de no poder hacerlo.

Henry Martín, Alejandro Zendejas y Erick Sánchez tendrían muchas posibilidades de aparecer en la banca de los de Coapa en este duelo, lo que le daría al entrenador brasileño la posibilidad de tener más variantes en caso de que el juego se complique y necesite soluciones rápidas. Lamentablemente para los Azucremas, con quien no contarán será con Israel Reyes, el cual se lesionó en su participación con la Selección mexicana.

Noticias de Necaxa

El Necaxa ahora dirigido por Martín Varini ha tenido un inicio complicado, pues pese ha ganar en su debut, ha ido a menos con dos descalabros de manera consecutiva, inercia que intentará frenar en seco cuando se meta a la capital mexicana a verse las caras con el América.

Además, los Hidrorayos cuentan con una racha positiva ante las Águilas, ya que no han caído ante el conjunto Azulcrema desde hace dos años y medio, siendo su última derrota contra los Emplumados en el torneo Apertura 2023, cuando fueron superados por marcador de 3-2.

Cómo llegan al partido

