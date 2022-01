América, cada vez con menor fuerza en el mercado de fichajes

Hoy día, América es el club más ganador del futbol mexicano, con la mayor cantidad de títulos encima de su más cercano perseguidor Chivas con trece coronas para el conjunto de Coapa. Sin embargo, esto no los ha dejado exentos de problemas.

Y es que la actual administración del equipo de Coapa ha tenido problemas para cerrar refuerzos, principalmente en la posición de extremo derecho donde la más reciente opción del mexicoamericano Paul Arriola no pudo confirmarse pues pesó más la oferta de FC Dallas de MLS, dejando un mal sabor de boca entre sus aficionados.

Al día de hoy, América únicamente tiene cuatro refuerzos: Jonathan Dos Santos, Diego Valdés, Jorge Meré y Alejandro Zendejas, el último con grandes posibilidades de jugar en una posición distinta pues no han logrado firmar al hombre que aparecerá por la banda derecha.

Primero fue Uriel Antuna al que no pudieron concretar pues las negociaciones no llegaron a buen puerto, después el uruguayo Brian Ocampo pero problemas por parte de su representante no permitieron que continuaran las conversaciones, también Pablo Solari pero Colo Colo lo declaró intransferible y ahora Arriola.

El artículo sigue a continuación

América ahora recurre a Juan Ferney Otero, quinta opción en el escritorio de Santiago Baños, constantemente criticado por no llevar a buen puerto las negociaciones en una posición prioritaria para el 'Indiecito'. La dirigencia busca aprovechar la buena relación con Grupo Orlegi para por fin ocupar ese hueco que de momento estaría siendo ocupado por Zendejas, proveniente del Necaxa, a perfil cambiado.

La situación es crítica, el rendimiento deportivo no es el esperado y la afición ha mostrado su molestia con directiva y cuerpo técnico tanto por lo mostrado en la cancha como por no poder avanzar en las negociaciones para cerrar la plantilla.