Alejandro Díaz no continuará en Antigua

El delantero no renovará su contrato con los Coloniales.

Luego de consagrarse campeón del Clausura 2019, Antigua comienza a preparar lo que será su participación en la próxima temporada de la Liga Nacional. Y uno de los primeros movimientos es la salida de Alejandro Díaz.

“Se me termina el contrato ahorita, es muy complicado que renueve pero estoy agradecido con todo el cariño que me han dado todos en Antigua, es casi un hecho que no continuaré en el equipo”, dijo el delantero argentino de los Coloniales.

En ese sentido, el delantero confesó que tiene ofertas de otros equipos. “Tengo ofertas de algunos equipos, Municipal ha sido uno de ellos pero yo analizaré las propuestas que se me presenten y elegiré la que mejor sea para mí, estoy muy agradecido por lo vivido acá”.