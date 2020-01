Aldo Vera se ilusiona con pelear bien arriba

Uno de los referentes del Danzarín ve con muchas posibilidades al equipo que dirige Pablo Escobar. ¿Está para campeón?.

Aldo Vera señaló este jueves que ve muy bien al plantel de Sol de América, de cara a la temporada 2020. El mediocampista indicó además que el grupo está mentalizado en que puede pelear por los primeros lugares y hasta por el título.

“Para nosotros nada es imposible, podemos pelearle a cualquier equipo y salir campeón”, señaló Vera a la AM970.

El artículo sigue a continuación

El volante, de 32 años, también valoró las pruebas que va teniendo el plantel solense, en los partidos de pretemporada: “Para nosotros es muy serio hacer estos amistosos”, afirmó.

Vera tiene contrato con el club de Villa Elisa por los próximos seis meses, pero aseguró sentirse muy a gusto, sobre todo después de la llegada de Pablo Escobar. “Hasta junio es mi contrato, ojalá que pueda seguir. Hace tres años que estoy aquí y me siento muy bien. Con Sanguinetti estuve en la lista negra de los que no seguirían en el club, luego vino Pablo (Escobar) y me dio la confianza”, resaltó.

Sol de América será protagonista de la próxima edición de la Copa Conmebol Sudamericana.