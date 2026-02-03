Al Nassr vs. Al Ittihad, Liga Profesional Saudí: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

El Al Nassr está de nuevo a un paso de la cima de la clasificación, ocupada por el Al Hilal de Simone Inzaghi y no quiere detenerse. El próximo compromiso será todo menos trivial para Cristiano Ronaldo y compañía que se enfrentarán al Al Ittihad.

Estos últimos, que están teniendo algunos problemas "internos", después de la salida de Karim Benzema y la situación de Kanté, se encuentran sextos en la clasificación.

A continuación, toda la información sobre Al Nassr-Al Ittihad.

Cómo ver Al Nassr vs Al Ittihad, Liga Profesional Saudí 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de Movistar+ Lite, M+ Vamos y M+ #Vamos Bar, mientras que en México se podrá seguir por OneFootball y FOX One (a falta de confirmación oficial).

En Sudamérica el duelo se podrá ver por OneFootball. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de FOX Deportes, FOX Soccer Plus y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si está en el extranjero, es posible que necesite usar una red privada virtual (VPN) para ver juegos usando su servicio de transmisión. Una VPN, como NordVPN, le permite establecer una conexión segura en línea. Si no está seguro de qué VPN usar, consulte la guía de GOAL sobre los mejores VPNs para transmisión de deportes.

Hora de inicio: Al Nassr vs. Al Ittihad

El partido se disputa este viernes 6 de febrero a las 18:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Al-Awwal Park.

México: 11:30 horas

Argentina: 14:30 horas

Estados Unidos: 12:30 horas (tiempo del este)

Noticias sobre los equipos y alineaciones

Al Nasr FC contra Al Ittihad alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager J. Jesus Alineación probable Suplentes Manager S. Conceicao

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

El Al Nassr llega con cinco victorias consecutivas, la última derrota fue precisamente el enfrentamiento directo contra el Al Hilal. Por otro lado, el Al Ittihad está pasando por un momento complicado, solo dos victorias en los últimos seis partidos disputados.

Antecedentes