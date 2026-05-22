Así lo informa el diario español «As». La idea surgió tras una solicitud de la CONMEBOL hace meses y busca dar a más países pequeños la oportunidad de jugar en la mayor cita futbolística. Aunque al principio no generó mucho interés, ahora cuenta con el respaldo de varias federaciones y la FIFA la debate.
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¿Ya para el Mundial de 2030? La FIFA evalúa ampliar nuevamente el número de participantes
Entre 1998 y 2022, el Mundial tuvo 32 selecciones. En 2026, en Estados Unidos, Canadá y México, serán 48. Debutarán Cabo Verde, Curazao, Jordania, Uzbekistán, Haití, Irak y la República Democrática del Congo.
Al aumentar los participantes, avanzarán los dos primeros de cada grupo y algunos terceros. Todavía no se define el formato para un torneo de 66 equipos. La FIFA tiene 211 miembros.
Mundial 2030: también se jugará en Argentina, Uruguay y Paraguay
Por ahora se prevé que el torneo de 2030 tenga 48 selecciones. Además de los anfitriones España, Portugal y Marruecos, se jugará un partido en Buenos Aires (Argentina), Montevideo (Uruguay) y Asunción (Paraguay), países de la CONMEBOL que propusieron ampliar a 66 selecciones. Se sospecha que esperan que aumente el número de partidos.
El Mundial de Norteamérica 2026 arrancará el 11 de junio con México vs. Sudáfrica en Ciudad de México y concluirá el 19 de julio en Nueva Jersey, cinco semanas y media después.