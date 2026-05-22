Entre 1998 y 2022, el Mundial tuvo 32 selecciones. En 2026, en Estados Unidos, Canadá y México, serán 48. Debutarán Cabo Verde, Curazao, Jordania, Uzbekistán, Haití, Irak y la República Democrática del Congo.

Al aumentar los participantes, avanzarán los dos primeros de cada grupo y algunos terceros. Todavía no se define el formato para un torneo de 66 equipos. La FIFA tiene 211 miembros.