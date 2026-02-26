Goal.com
Haaland the all-rounder gfxGetty/GOAL
Richard Martin

Traducido por

¡Ya no es un jugador de la Segunda División! Cómo Erling Haaland ha llevado su juego completo a nuevos niveles con el Manchester City

Pep Guardiola dijo que siempre hay que tener cuidado al criticar a delanteros como Erling Haaland. Según explicó el entrenador del Manchester City, basta con que vuelvan a marcar para que «te callen la boca». Últimamente, sin embargo, Haaland ha estado cerrando bocas sin marcar. En el último año se ha convertido en un delantero completo, aún más temible para sus rivales que antes, y en un activo aún más valioso para las esperanzas del City de ganar el cuádruple.

Atrás quedaron los días en los que Haaland se limitaba a merodear por el área rival y se centraba únicamente en marcar goles, dependiendo en gran medida de que sus compañeros de ataque, como Kevin De Bruyne, le pasaran el balón o de aprovechar los balones sueltos.

Ahora es tan probable que prepare un gol como que lo marque. Haaland ha dado tres asistencias en sus últimos cuatro partidos de la Premier League, y solo Bruno Fernandes ha preparado más goles en la máxima categoría del fútbol inglés esta temporada. Las siete asistencias de Haaland le dejan a una de su mejor marca, que consiguió en la temporada 2022-23, y aún quedan 11 partidos de liga por disputar.

Su centro a Nico O'Reilly para el segundo gol del City en la victoria del sábado sobre el Newcastle llamó mucho la atención, ya que era el tipo de jugada que se esperaría de Bernardo Silva o Rayan Cherki. Resultó ser el gol de la victoria que mantuvo al City pisándole los talones al Arsenal en lo alto de la tabla, pero fue solo una de las muchas intervenciones vitales que Haaland realizó en el partido.

Ganó 12 duelos, más que en cualquier otro partido de su carrera, además de realizar el mayor número de despejes de todos los jugadores del City y dar más toques (43) que en cualquier otro partido de la Premier League.

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-NEWCASTLEAFP

    «Pensamiento aterrador»

    Wayne Rooney quedó muy impresionado. «Estuvo por todo el campo», dijo la leyenda del Manchester United en «Match of the Day». «Está adaptando ligeramente su juego. Se está convirtiendo en un delantero centro más completo, en lugar de solo un goleador».

    Haaland también está colaborando como defensa adicional en las jugadas a balón parado y cada vez que el City se ve en apuros. Con la Premier League cada vez más física y con más y más partidos que se deciden por jugadas a balón parado, la estatura (1,93 m) y la potencia de Haaland lo convierten en un activo aún más valioso que en años anteriores. 

    Ha participado en una media de 3,9 duelos aéreos por partido esta temporada, lo que supone un aumento con respecto a los 3,55 por partido en 2024-25 y los 2,89 en 2023-24. Y fue Haaland quien asumió la responsabilidad en defensa cuando el Newcastle asediaba el área del City y lanzaba al portero Nick Pope al meollo de la acción.

    «Defensivamente, cuando lo necesitas, en su propia área, fuerte, potente», añadió Rooney. «En el último minuto, en la última jugada del partido, el balón llega al área, él está ahí y despeja de cabeza. Normalmente, con Haaland, si miras su mapa de calor, verás que está en el centro, justo alrededor del área. Estaba en todas partes. Está descubriendo nuevas facetas en su juego, lo cual da miedo».

  • Arsenal v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    No es una tendencia nueva.

    Aunque fue en el partido contra el Newcastle cuando el mundo se fijó realmente en las mejoras generales de Haaland, no fue en absoluto su primera actuación destacada de la temporada. Haaland ha asumido nuevas responsabilidades desde el inicio de la campaña, después de que Guardiola lo nombrara uno de los capitanes del City, una medida sin precedentes por parte del entrenador, dado que Haaland acababa de cumplir 25 años.

    Haaland ha sido mucho más un jugador de equipo desde que comenzó la temporada, pero como marcaba goles con tanta frecuencia, 19 en sus primeros 15 partidos, eran sus estadísticas brutas las que, comprensiblemente, acaparaban los titulares. La victoria por 3-0 sobre el Manchester United en el derbi de septiembre fue un buen ejemplo de ello: Haaland realizó seis despejes en el área ese día, pero sus dos goles en la segunda parte obviamente acapararon más atención. 

    Lo mismo ocurrió cuando el City empató 1-1 en el campo del Arsenal a finales de ese mes. Haaland marcó el primer gol y desencadenó la jugada muy por detrás de la línea de medio campo al habilitar a Tijjani Reijnders, correr hacia delante para recibir un pase del holandés y marcar. Una vez que el City se adelantó, se replegó y se centró en frenar el juego del Arsenal, y Haaland fue fundamental para ello. 

    También presionó desinteresadamente, robándole el balón a Mikel Merino cerca del área del Arsenal, lo que llevó a Reijnders a disparar contra David Raya. Guardiola sorprendentemente sustituyó a Haaland a mitad de la segunda parte por Nico González, una decisión poco ambiciosa, aunque totalmente lógica, dada la estrategia del City. Sin embargo, dado que Gabriel Martinelli empató en el tiempo de descuento, la decisión resultó contraproducente, ya que Haaland había estado haciendo un trabajo muy eficaz al frenar el juego de los Gunners.

  • Manchester City v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    «Increíblemente generoso»

    Naturalmente, Haaland no ha estado ofreciendo actuaciones espectaculares en todos los partidos. Para un jugador de su complexión, no es sostenible correr arriba y abajo por el campo durante 90 minutos dos veces por semana, y ha tenido una carga de trabajo mayor de lo habitual debido a la ausencia de Omar Marmoush, que está disputando la Copa Africana de Naciones, lo que significa que Haaland ha tenido que jugar en partidos de copa en los que normalmente no participaría.

    En la mayoría de los partidos que juega el City, son ellos los que atacan, por lo que la estrategia más obvia es que Haaland se centre en llegar al último tercio del campo. Pero cuando es necesario en ciertos partidos en los que el City tiene que soportar la presión, está dispuesto a desempeñar un papel diferente.

    Como dijo Guardiola después del partido contra el Newcastle: «Esta [victoria] no habría sido posible sin él. No soy muy partidario de que Erling defienda, pero nos ayudó. Sé que después la gente lo abrazó y lo celebró con él y le agradeció que nos hubiera ayudado. Es un jugador increíblemente generoso».

  • Manchester City v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Evolución natural

    Fue una actuación que contrastó con otros grandes partidos de años anteriores, en los que si Haaland no marcaba, casi siempre era criticado.

    Tomemos como ejemplo los infames comentarios de Roy Keane tras el empate 0-0 del City con el Arsenal en 2024: «En términos de definición ante la portería, es el mejor del mundo, pero su juego en general es muy pobre. Es casi como un jugador de Segunda División. Así es como yo lo veo. Su juego en general tiene que mejorar. Lo hará, en los próximos años. Ser un delantero tan brillante es fantástico, pero tiene que mejorar su juego en general».

    Haaland sin duda lo ha hecho, aunque quienes mejor lo conocen dicen que ha sido una evolución natural y no algo en lo que haya trabajado en los entrenamientos.

    Haaland se encuentra ahora en un muy buen momento de su vida, estable tanto dentro como fuera del campo. El contrato de 10 años que firmó con el City el pasado mes de enero le ha dado claridad sobre su futuro y, en su cuarta temporada, siente un profundo aprecio y amor por el club. 

    Ser nombrado uno de los capitanes le ha dado una responsabilidad adicional y se encuentra en una posición única dentro del vestuario, ya que es lo suficientemente joven como para tener una fuerte conexión con los nuevos jugadores de una plantilla que ha sido renovada en las últimas tres ventanas de fichajes, al tiempo que tiene la experiencia suficiente para ser considerado un jugador veterano por Guardiola y el grupo de líderes.

  • Manchester City v Salford City - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    En un buen lugar

    Haaland tiene otro motivo para estar contento en lo que al fútbol se refiere, ya que este verano participará en su primer Mundial con Noruega. Él es el principal responsable de ello, tras marcar 16 goles en los ocho partidos de clasificación.

    A nivel personal, la temporada pasada fue difícil para Haaland, no solo por los resultados del City, sino también por la muerte de Ivar Eggja, un amigo de la familia que era como un tío para él. 

    «¿Cómo voy a superarlo? Es difícil. Es triste que ya no esté aquí. Lo echaré de menos durante el resto de mi vida», dijo Haaland cuando le preguntaron al respecto a principios de esta temporada.

    Casi al mismo tiempo que falleció Eggja, Haaland y su novia estaban esperando su primer hijo, lo que, como cualquier padre puede atestiguar, es un periodo emocionante pero extremadamente estresante. También lo son los primeros meses después del nacimiento, llenos de noches sin dormir y de preocupación por cómo vas a ser como padre. Sin embargo, la ansiedad pronto se convierte en una alegría indescriptible y, ahora que su hijo ha celebrado su primer cumpleaños en diciembre, Haaland está viviendo los mejores momentos que la paternidad puede ofrecer. 

    «Tener un hijo me hace aún mejor, porque desconecto más que nunca», admitió en octubre. «No pienso en el fútbol en absoluto, algo que, cuando eres más joven, te hace pensar en esto y aquello. Te preocupas un poco por las cosas. Pero cuando voy a casa, me relajo aún más. Creo que tengo que darle las gracias a mi hijo».

  • Liverpool v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Una nueva forma de acallar a los críticos

    Con Haaland tan asentado, no es de extrañar que haya desarrollado diferentes aspectos de su juego y se haya convertido en un delantero más completo. Las críticas a Haaland a menudo no parecen del todo serias, dados sus números de goles sin precedentes. Incluso después de ocho partidos como titular sin marcar un gol en juego abierto a principios de año, sigue sumando 22 goles en la Premier League y siete en la Liga de Campeones esta temporada. 

    Ha marcado 153 goles en 184 partidos con el City, unas cifras que cualquier delantero mataría por conseguir. Como dijo Sergio AgüeroaGOAL cuando le preguntaron por esa reciente racha sin goles que no fueran de penalti: «¿De qué bajón están hablando? La cuestión es que Haaland ha malacostumbrado a todo el mundo. Cada temporada marca más y más goles, así que cuando no marca en un par de partidos, se le cuestiona». 

    Haaland ha encontrado una nueva forma de responder a las críticas con sus mejoras en su juego y su creciente número de asistencias. Además, a partir de ahora y hasta el final de la temporada, callará muchas más bocas.

