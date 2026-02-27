AFP
Vincent Kompany insinúa el sorprendente regreso de Manuel Neuer antes del enfrentamiento contra el Borussia Dortmund, ya que el portero del Bayern se recupera rápidamente de su lesión
Últimas noticias sobre la lesión de Manuel Neuer
El Bayern podría recibir un gran impulso defensivo antes del Der Klassiker, ya que el entrenador Kompany ha insinuado que Neuer podría regresar por sorpresa. El veterano portero de 39 años ha estado fuera de juego desde que sufrió una lesión en la pantorrilla durante la victoria por 3-0 sobre el Werder Bremen hace dos semanas, lo que llevó a muchos a suponer que se perdería el crucial viaje al Signal Iduna Park.
Sin embargo, su rehabilitación ha progresado mucho más rápido de lo que el departamento médico había previsto inicialmente, lo que le sitúa de nuevo en liza para uno de los partidos más importantes del calendario. Kompany se dirigió a los medios de comunicación el viernes por la mañana y admitió que la rápida recuperación del capitán del club ha pillado completamente por sorpresa al cuerpo técnico, aunque la decisión final dependerá de la última sesión de entrenamiento antes de que el equipo viaje a Dortmund.
Kompany sopesa las opciones de porteros
Durante la rueda de prensa previa al partido, el técnico belga se mostró muy optimista sobre la situación y dejó la puerta abierta a su indiscutible número uno. «Manu tiene muy buen aspecto, la verdad. Pensábamos que estaría fuera más tiempo. Está evolucionando bien y es posible que incluso entrene hoy», explicó Kompany, señalando que están siguiendo de cerca su evolución de cara al partido de la Bundesliga.
El entrenador también aclaró el plan de contingencia en caso de que el veterano no supere la prueba física de última hora, confirmando que el portero suplente de 22 años, Jonas Urbig, está totalmente preparado para dar un paso al frente. «Puede que no sea suficiente para mañana. Si no, lo haremos con Jonas Urbig», añadió, expresando su confianza en el joven suplente, que se enfrentaría a la difícil tarea de sustituir a una leyenda que cuenta con 26 victorias en 44 partidos históricos contra los negros y amarillos.
El Dortmund sufre un revés en la Liga de Campeones
El próximo Klassiker tiene un peso inmenso dada la clasificación actual de la Bundesliga, y Kompany está asumiendo plenamente la intensa rivalidad y el deseo mutuo de supremacía nacional. Mientras que el Bayern afronta el choque manteniendo un alto nivel, su acérrimo rival se está lamiendo las heridas tras su espectacular eliminación de la Liga de Campeones por 4-1 a manos del Atalanta el miércoles.
A pesar de esta aplastante derrota entre semana, Kompany se niega a subestimar al equipo local o a obsesionarse con su frágil estado psicológico, sugiriendo que este tipo de derrotas abultadas a menudo pueden provocar reacciones impredecibles y peligrosas por parte de un rival herido. «Puede pasar cualquier cosa. Obviamente, es un revés. Era el tipo de partido en el que el Dortmund también podría haber pasado de ronda. Mentalmente, siempre tiene algún efecto. Lo que resulte de ello puede ir en ambas direcciones», advirtió el entrenador del Bayern a la prensa, que espera una dura batalla el sábado.
El Bayern muestra una «agresividad sana», afirma Kompany.
En lugar de centrarse en la decepción europea del Dortmund, Kompany prefirió destacar el ambiente increíblemente productivo que se respiraba en su propia plantilla durante los preparativos para el viaje al Westfalenstadion. Destacó la especial competitividad y agresividad de sus jugadores en el campo de entrenamiento, algo que, en su opinión, será crucial para conseguir una victoria vital fuera de casa y ampliar su ventaja en la cima del fútbol alemán.
«Tenemos el control sobre cómo afrontamos este partido. Hemos tenido una buena semana», explicó Kompany, elogiando el espíritu decidido mostrado por su plantilla repleta de estrellas. «Fue esa agresividad saludable en los entrenamientos lo que me encantó», añadió, refiriéndose a la intensa competitividad que caracteriza a un equipo campeón que se prepara para un entorno hostil.
