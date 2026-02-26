Getty
Traducido por
«¡Viendo Love Island en un vuelo!» - La recién llegada a las Lionesses, Poppy Pattinson, revela por qué no respondió a la llamada de Sarina Wiegman tras recibir su primera convocatoria con la selección absoluta de Inglaterra
Las lesiones continúan: las Leonas pierden a jugadoras clave para las eliminatorias del Mundial
Inglaterra ha podido recuperar a muchas jugadoras para los partidos de la próxima semana, tras perder a tantas figuras clave en los amistosos que siguieron al triunfo en la Eurocopa 2025 del verano pasado. Leah Williamson, Lauren James y Hannah Hampton, entre otras, se perdieron los dos últimos partidos de las Lionesses del año pasado, pero ahora pueden volver al equipo para iniciar la campaña de clasificación para el Mundial. Sin embargo, no todo son buenas noticias.
Además de Ella Toone y Beth Mead, la lateral izquierda del Chelsea Niamh Charles sigue de baja y, con las también laterales Lucy Bronze y Taylor Hinds recién incorporadas, Wiegman ha optado por incorporar una nueva cara para reforzar esa posición en Pattinson, aunque la defensa del London City inicialmente no fue convocada, como ella misma ha revelado ahora.
- Getty Images
¡Viendo Love Island en un vuelo! Por qué Pattinson se perdió la convocatoria de Wiegman para la selección inglesa.
Al hablar con los periodistas esta semana tras recibir su primera convocatoria con la selección absoluta de Inglaterra, le preguntaron a Pattinson dónde estaba y qué estaba haciendo cuando sonó el teléfono para darle la noticia. «Estaba en un vuelo», respondió. «Creo que todo el mundo tiene una historia que contar sobre esto, pero yo estaba en un vuelo, así que perdí la llamada. Cuando aterricé, vi la llamada perdida y un mensaje de Sarina pidiéndome que la llamara.
«Obviamente, te puedes imaginar que la gente que estaba a mi lado probablemente pensaba que estaba relajándome, viendo Love Island durante el vuelo. Y luego, cuando aterricé, pensé: "Dios mío". Obviamente, fue muy tenso esperar a que todo el mundo bajara del avión. Pensaba: "Por favor, vamos, recoge tus cosas", pero luego entré en el aeropuerto, la llamé y me sentí muy orgulloso. Ella me felicitó y me invitó al campamento».
Un prospecto muy conocido: el camino de Pattinson hacia su primera convocatoria con Inglaterra
Pattinson no es ninguna desconocida para Wiegman y su equipo técnico. La jugadora de 25 años participó regularmente en las selecciones juveniles de Inglaterra al principio de su carrera y jugó con la sub-23 hasta 2024, tras haber disputado partidos internacionales en prácticamente todos los niveles anteriores. También ha sido titular habitual en la Superliga Femenina, jugando de forma constante con el Bristol City, el Everton y el Brighton antes de fichar por el London City, tras dar el salto en el Sunderland y ganarse un traspaso al Manchester City cuando era adolescente.
Así pues, dada la ausencia de Charles y el limitado tiempo de juego que ha tenido Hinds recientemente, lo que significa que las opciones en el lateral izquierdo son limitadas para Inglaterra en esta concentración, tiene sentido que Wiegman recurra a Pattinson y le dé la oportunidad de demostrar lo que puede hacer, tras haber disfrutado de una racha de titularidades con el London City en las últimas semanas, tras una lesión a principios de temporada.
- Getty Images
¿Qué puede aportar Pattinson a las Lionesses? Wiegman destaca las cualidades que «realmente le gustan».
Wiegman también ha quedado impresionada con lo que ha visto de Pattinson desde principios de año, y al anunciar su plantilla la semana pasada, destacó algunas de las características del juego de la jugadora de 25 años que le gustan y que quiere ver en el entorno de Inglaterra.
«La hemos seguido durante mucho tiempo», dijo la seleccionadora de las Lionesses. «Lleva un tiempo en forma, ha jugado y creo que ha tenido muy buenas actuaciones con las London City Lionesses. Es una lateral izquierda muy proactiva, cubre toda la banda, toma muchas iniciativas y lo que también me gusta mucho es que, cuando tiene el balón, realmente quiere jugar hacia adelante. Además, tiene mucha energía».
Pattinson está deseando demostrar todo eso con las oportunidades que tenga la semana que viene, y añade: «Soy plenamente consciente de que hay grandes jugadoras en este equipo, pero quiero aportar mi fuerza al equipo. Quiero aportar lo que pueda. Obviamente, este es el primer paso, la convocatoria, pero no quiero que sea el último. Quiero aprender mucho. Hay jugadoras importantes y con mucho talento en el grupo. [Quiero] aprender de las líderes que me rodean y, lo más importante, disfrutar y expresar mis puntos fuertes en el campo».
Anuncios