VÍDEO: Vinicius Junior estalla contra Allan Nyom tras el enfrentamiento que se produce tras la sorprendente derrota del Real Madrid ante el Getafe

El Real Madrid perdió la oportunidad de acercarse a un punto del Barcelona, su rival en el Clásico, al sufrir una derrota por la mínima en su propio estadio. Ambos equipos terminaron el partido con 10 hombres, yaque enlos últimos minutos del tiempo añadido Franco Mastantuono y Adrián Liso fueron expulsados.
Hubo más momentos tensos una vez finalizado el partido, y los jugadores y el cuerpo técnico tuvieron que intervenir cuando Vinicius se enfrentó a Nyom y mantuvo una acalorada discusión con el veterano exdefensa internacional de Camerún.