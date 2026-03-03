Goal.com
VÍDEO: Vinicius Junior estalla contra Allan Nyom tras el enfrentamiento que se produce tras la sorprendente derrota del Real Madrid ante el Getafe

Vinicius Junior se vio envuelto en otro desagradable enfrentamiento tras la sorprendente derrota del Real Madrid ante el Getafe en el Santiago Bernabéu. El internacional brasileño jugó los 90 minutos completos con los blancos, que cayeron por 1-0 ante su rival local. Tras el pitido final, la superestrella sudamericana del Real Madrid fue provocada por Allan Nyom, un rival con el que ya se había enfrentado esta temporada.

  • El Real Madrid perdió puntos valiosos en la lucha por el título de La Liga.

    El Real Madrid perdió la oportunidad de acercarse a un punto del Barcelona, su rival en el Clásico, al sufrir una derrota por la mínima en su propio estadio. Ambos equipos terminaron el partido con 10 hombres, yaque enlos últimos minutos del tiempo añadido Franco Mastantuono y Adrián Liso fueron expulsados.

    Hubo más momentos tensos una vez finalizado el partido, y los jugadores y el cuerpo técnico tuvieron que intervenir cuando Vinicius se enfrentó a Nyom y mantuvo una acalorada discusión con el veterano exdefensa internacional de Camerún.

  • Mira cómo Vinicius se enfrenta al defensa del Getafe Nyom.

  • Por qué Nyom sintió la necesidad de provocar a Vinicius, rival del Real Madrid.

    Vinicius y Nyom tienen antecedentes en la campaña 2025-26, tras otro acalorado enfrentamiento entre vecinos geográficos en el Estadio Coliseum el 19 de octubre. En ese partido, Nyom fue expulsado a los 38 segundos de salir al campo como suplente en el minuto 77, en un intento por evitar que Kiko Femenia recibiera una segunda tarjeta amarilla.

    Nyom fue expulsado por un incidente fuera del balón en el que estuvo involucrado Vinicius. El entrenador del Getafe, José Bordalás, habló después con los periodistas sobre el comportamiento antagónico: «Vinícius se me acercó y me dijo: "Muy buen cambio". No tiene por qué venir a decirme eso, no tiene por qué venir a provocarme. No hay nada que explicar, eso es lo que me dijo y yo le dije que se centrara en jugar». Se dice que el lateral del Getafe Juan Iglesias le dijo a Vini: «Por eso todo el mundo te odia, aprende de tus compañeros».

  • Jugadores y entrenadores detienen una pelea tras el partido en el Bernabéu.

    Dicho incidente no había sido olvidado cuando el Getafe y el Real se reencontraron en el Bernabéu. Nyom, que aún guardaba rencor, se empeñó en celebrar una sorprendente victoria delante de Vinicius. El delantero brasileño respondió, lo que provocó una pelea.

    Bordalas fue uno de los primeros en intervenir y calmar a Vinicius, ya que se comprometió a cuidar de su propio jugador. Varias estrellas del Real Madrid que no estaban incluidas en la convocatoria de Álvaro Arbeloa para el partido también se unieron a la discusión, entre ellas Dani Ceballos, Eder Militao y Raúl Ascencio. Vinicius y Nyom fueron finalmente escoltados fuera del campo y hacia el túnel.

    El Real Madrid, que sigue sin poder contar con el delantero «galáctico» Kylian Mbappé, debido a una lesión, corre el riesgo de terminar la temporada actual con las manos vacías. La derrota ante el Getafe les ha dejado con trabajo por hacer en La Liga, mientras que se enfrentarán al Manchester City, uno de los grandes de la Premier League, en los octavos de final de la Liga de Campeones.

