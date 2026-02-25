Getty Images Sport
VÍDEO: Snoop Dogg recibe una calurosa bienvenida por parte de los aficionados del Swansea y una guardia de honor, y el propietario minoritario también visita el vestuario tras el empate contra el Preston
Snoop Dogg arrasa en Gales del Sur
Snoop, recién llegado de sus funciones como «entrenador Snoop» en los Juegos Olímpicos de Invierno con el equipo de Estados Unidos, recibió una acogida normalmente reservada a las leyendas del club. Vestido de blanco de pies a cabeza con ropa de la marca Swansea y llevando un altavoz, el jugador de 54 años saltó al campo para dar una vuelta de honor antes del partido. Los aficionados respondieron agitando toallas blancas que se habían dejado en cada asiento, creando un mar de blanco mientras el rapero se empapaba del ambiente. El club incluso había instado a los aficionados a ocupar sus asientos 20 minutos antes para unirse al icono en un «giro de toallas previo al partido» inspirado en las tradiciones deportivas estadounidenses.
La emoción de Snoop en el minuto 95
En el campo, la historia amenazó con dar un giro inesperado cuando Daniel Jebbison adelantó a los visitantes en el minuto 26, silenciando a la multitud récord que había acudido en masa para ver a su famoso propietario. Snoop, que vio la mayor parte del partido desde las gradas, pero se trasladó al salón del club para los últimos compases, se perdió la acción en directo del empate, pero fue captado por las cámaras celebrando el gol del empate en el minuto 95 de Liam Cullen. «¡Así se hace, amigo!», se oyó decir a Snoop mientras aplaudía la heroica actuación del delantero en las pantallas de televisión del estadio.
La visita del rapero no se limitó al palco de honor. Snoop se sumergió en la cultura local durante su estancia de 24 horas, que incluyó una actuación privada en Llansamlet y una visita al campo de entrenamiento del club. Anteriormente había expresado su orgullo por la inversión, afirmando que estaba «orgulloso» de apoyar al equipo galés porque es «un equipo modesto que se defiende, igual que yo». Su participación añade otra capa de estrellato a una junta directiva en la que ya figuran la presentadora de televisión Martha Stewart y el icono croata Luka Modric.
La descarada observación de Heckingbottom sobre el túnel
Aunque el ambiente era abrumadoramente positivo, el entrenador del Preston North End, Paul Heckingbottom, no tardó en ofrecer una valoración fría de las circunstancias únicas de la noche. Tras el partido, el técnico de los Lilywhites bromeó diciendo que la presencia de la celebridad no había desconcentrado a sus jugadores, aunque sí notó un cambio particular en el ambiente. Heckingbottom comentó con ironía: «¡Lo único que noté diferente fue el olor a marihuana en el túnel antes del partido!». Esta broma desenfadada puso de relieve lo surrealista que resultaba tener en el estadio a uno de los defensores del cannabis más famosos del mundo.
A pesar de los comentarios humorísticos del banquillo rival, la atención se centró en el impacto que Snoop Dogg ya ha tenido en el club desde su llegada el verano pasado. El icono del rap ha atraído la atención mundial hacia Swansea, y su primera experiencia en un partido en directo fue una prueba del crecimiento de la marca que está experimentando actualmente el club. Tras el pitido final, se informó de que el propietario también visitó el vestuario para felicitar a los jugadores por su resistente actuación tras el empate in extremis.
Una nueva era de propiedad de celebridades
El modelo de inversión minoritaria de alto perfil de Swansea refleja el éxito observado en otros clubes como el Wrexham, y la presencia de «Dogg» ha tenido una clara repercusión entre la Jack Army. La asistencia récord a un partido en el estadio desde su inauguración en 2005 sugiere que el «efecto Snoop» es más que una simple estrategia de marketing: está impulsando activamente el interés y la participación. Sus interacciones con los fans deslumbrados y su entusiasmo genuino por la remontada del equipo han consolidado su estatus como figura popular entre los fieles locales.
Ahora que el club busca volver a la Premier League, contar con una megaestrella mundial como participante activo en su viaje es una herramienta muy poderosa. Ya sea haciendo girar toallas o visitando los vestuarios, el rapero se está volcando por completo en su papel de director del club. El empate contra el Preston puede que solo haya dado un punto, pero la noche se sintió como una victoria para la imagen global del club. Para el Swansea City, el viaje ahora es algo más que fútbol; se trata de la «fiesta» que Snoop Dogg ha traído oficialmente a Gales.
