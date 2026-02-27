Goal.com
En directo
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Neymar Vinicius Junior celebration 2025-26Getty/GOAL
Chris Burton

Traducido por

VÍDEO: Neymar imita la celebración de Vinicius Jr tras marcar un gol con el Santos

Neymar mostró su apoyo a su compatriota Vinicius Junior al marcar un gol con el Santos en su encuentro contra el Vasco da Gama. La superestrella del Real Madrid, Vini, se ha visto envuelta en otra polémica por racismo en Europa, y Neymar ha mostrado su apoyo a su compañero de la selección brasileña imitando la celebración de gol del jugador de 25 años.

  • Vinicius ayudó al Real Madrid a pasar la fase previa de la Liga de Campeones.

    En el partido de ida de la eliminatoria de la fase final de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Benfica, que se disputó en el Estadio da Luz, Vinicius fue presuntamente objeto de insultos racistas por parte del extremo argentino Gianluca Prestianni, que posteriormente ha sido sancionado provisionalmente por la UEFA.

    No es la primera vez que el delantero blanco Vinicius es blanco de los jugadores y aficionados rivales. Sin embargo, contribuyó de manera decisiva a un reñido enfrentamiento con el Benfica, marcando en ambos partidos de una victoria global por 3-1 para el Real Madrid.

    Su celebración provocó escenas desagradables en Lisboa, cuando bailó junto al banderín de córner, pero repitió la misma rutina al confirmar el pase del Real Madrid a los octavos de final de la máxima competición europea en su estadio, el Santiago Bernabéu.

    • Anuncios

  • Mira cómo Neymar imita la celebración de Vinicius tras marcar un gol con el Santos.

  • Por qué Neymar le hizo un guiño a su compañero de la selección brasileña

    Neymar es uno de los que ha estado siguiendo los acontecimientos desde la distancia, ya que el máximo goleador histórico de Brasil se encuentra de vuelta en su país natal, jugando con el Santos. El exjugador del Barcelona saltó al campo el jueves para enfrentarse al Vasco da Gama.

    Guió a su actual equipo a una victoria por 2-1. Después de marcar él mismo, Neymar se dirigió hacia el banderín de córner y copió la celebración de Vinicius. Después, declaró a los periodistas: «El baile fue para Vinícius Jr. Cuando marcó su primer gol en Portugal y se enfrentó a insultos, racismo y todo eso, le dije: "Cuando marques un gol, celébralo de la misma manera, porque si yo marco un gol, haré lo mismo"».

  • Vinicius Junior Neymar Brazil 2022 World CupGetty

    ¿Neymar formará parte de la selección brasileña para el Mundial de 2026?

    Neymar marcó los dos goles del Santos en su último partido. Este doblete supone solo la segunda vez en los últimos seis meses que el jugador de 34 años ha marcado más de un gol en un solo partido.

    Últimamente ha sidoobjeto de críticas por su estado de forma y su condición física, pero declaró a SporTV que había dado la respuesta perfecta a los escépticos: «La semana pasada dijeron que era el peor jugador del mundo. El fútbol es así... un día te retiran y al siguiente tienes que ir al Mundial. Yo vivo el día a día. Estoy trabajando para ponerme en la mejor forma posible».

    Neymar espera asegurarse un puesto en la selección brasileña para el Mundial de 2026. Con 79 goles internacionales en su haber, no ha vuelto a representar a su país desde que sufrió una lesión en los ligamentos de la rodilla en otoño de 2023.

0