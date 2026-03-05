VÍDEO: ¡Mira la cara de Mikel Arteta! Mira el momento extremadamente incómodo en el que le cuentan al entrenador del Arsenal la furiosa diatriba de Fabian Hurzeler sobre «crear tus propias reglas»

Hurzeler ya había hecho varios comentarios mordaces sobre el rendimiento del Arsenal. En la rueda de prensa posterior al partido, dijo: «En este momento tengo la sensación de que están jugando según sus propias reglas, independientemente de cómo lo hagan, por lo que creo que es difícil juzgarlo. En general, como he dicho, nunca seré ese tipo de entrenador que intenta ganar de esa manera. Hago una pregunta: ¿han visto en un partido de la Premier League a un portero caer tres veces en un partido? Tenemos que encontrar la manera de dar con soluciones contra este tipo de equipos y esa es nuestra responsabilidad, así que tenemos que seguir trabajando. Quejarse no sirve de nada, por eso nos centramos en nosotros mismos».

Cuando se le transmitieron estos comentarios a Arteta, respondió: «¡Qué sorpresa! No. Solo hay que volver a los partidos anteriores y se encontrarán muchos comentarios como este, siempre de él».