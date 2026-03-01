AFP
VÍDEO: Antony, el fichaje fallido del Manchester United, marca un magnífico gol de chilena con el Real Betis en el derbi contra el Sevilla
Antony ilumina el derbi de Sevilla
El partido solo llevaba 15 minutos cuando se produjo el primer gol. Tras un rebote peligroso dentro del área, Antony reaccionó con precisión instintiva. Se reposicionó a la perfección y se lanzó al aire para conectar una magnífica chilena que envió el balón al fondo de la red, sin dar ninguna oportunidad al portero del Sevilla.
Mira el espectacular gol de Antony.
Hazañas heroicas en el derbi y una chispa renovada
Antony, que llegó a España tras una difícil etapa de tres años en Old Trafford, ha encontrado el entorno perfecto para prosperar bajo el sol de Sevilla. El gol en el derbi no fue solo un golpe de suerte, sino la culminación de un periodo de excelencia sostenida que le ha convertido en el líder técnico indiscutible de los verdiblancos. Su capacidad para producir jugadas espectaculares en los partidos más presionados le ha granjeado el cariño de la afición del Betis.
Sin embargo, no fue suficiente para llevar al Betis a la victoria el domingo. Álvaro Fidalgo dio a los locales una ventaja de 2-0 al descanso, pero el Sevilla remontó para asegurar un empate 2-2 en la segunda parte gracias a los goles de Alexis Sánchez (otro fracaso del United) e Isaac Romero. El cabezazo en plancha de Sánchez para meter al Sevilla de nuevo en el partido le convirtió en el jugador más veterano en marcar en un derbi de La Liga entre el Sevilla y el Betis en el siglo XXI, con 36 años y 72 días, superando el anterior récord de Joaquín Sánchez.
Cifras asombrosas para el brasileño
Con esta última contribución, Antony suma 20 goles y 14 asistencias en 57 partidos disputados con el Betis. Estas cifras reflejan un nivel de consistencia que rara vez alcanzó durante su etapa en Manchester, lo que sugiere que el estilo de juego español y la libertad táctica que le ha brindado el Betis han desbloqueado su verdadero potencial.
Un análisis más detallado de su actual campaña destaca su importancia fundamental para la producción ofensiva del equipo. En esta edición de La Liga, ha participado directamente en 12 goles, más que cualquier otro compañero. Este dominio estadístico subraya su papel como centro creativo del equipo, demostrando que es mucho más que un simple proveedor de jugadas destacadas: es el motor que impulsa la búsqueda del club por clasificarse para Europa.
La mirada puesta en la Copa del Mundo
A medida que avanza el calendario internacional, actuaciones de esta magnitud seguramente llamarán la atención del seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti. Antony habló sobre sus ambiciones internacionales en una entrevista reciente con la FIFA: «Jugar en el Mundial del año que viene sería un sueño hecho realidad y uno de los mayores objetivos de mi carrera. Sé que si quiero recuperar mi puesto en la selección brasileña, tengo que dar lo mejor de mí aquí, en el Betis. Quiero trabajar duro día tras día para asegurarme de estar disponible para ayudar a Brasil».
El resurgido extremo volverá a la acción cuando el Real Betis se enfrente al Getafe en su próximo partido de La Liga, el 8 de marzo.
