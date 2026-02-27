Goal.com
En directo
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
USWNT 5 Things 02.27GOAL

Traducido por

Veteranas, novatas, disputas por puestos y más: 5 claves para el partido inaugural de la USWNT contra Argentina en la SheBelieves Cup

Por una vez, sin jugadoras sin internacionalizar, un reencuentro entre hermanas, Alyssa Thompson y Gisele Thompson, y cinco claves para la selección femenina de Estados Unidos en su primer partido de la SheBelieves Cup 2026 contra Argentina.

La selección femenina de Estados Unidos está lista para disputar su undécima SheBelieves Cup, en la que recibirá a Argentina, Canadá y Colombia. Será la segunda vez que la seleccionadora Emma Hayes participe en esta competición anual, que comienza el domingo y se prolongará hasta el próximo sábado. Llega al torneo, que se disputará en tres sedes, con un balance de 27 victorias, 3 empates y 2 derrotas al frente del equipo.

Mientras la selección estadounidense se prepara para su segunda serie de partidos para inaugurar el año, hay aún más en juego con la proximidad de la fase de clasificación para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027.

Por primera vez en más de un año, toda la plantilla de Hayes tendrá experiencia en la selección nacional, desde la veterana Lindsey Heaps, que ha disputado 170 partidos internacionales a lo largo de su carrera, hasta la recién llegada Riley Jackson, que vestirá la camiseta roja, blanca y azul por segunda vez.

La selección femenina de Estados Unidos se enfrentará primero a Argentina en el GEODIS Park de Nashville, Tennessee, el domingo a las 5 p. m. ET. Esta será la segunda participación de Argentina en la SheBelieves Cup tras quedar cuarta en 2021. Ambos equipos se han enfrentado en siete ocasiones, con seis victorias para la selección estadounidense, incluida una victoria por 3-1 en Louisville, Kentucky, hace dos años.

El jueves, la defensa de la selección estadounidense Emily Sonnett y la centrocampista Sam Coffey hablaron con los medios de comunicación sobre su ilusión y concentración de cara al torneo.

«Estamos utilizando este torneo como prueba para la clasificación para la Copa del Mundo a finales de año», dijo Coffey. «Podemos enfrentarnos a cosas que no haríamos en una concentración normal: tres partidos en poco tiempo, cambios rápidos, penaltis si empatamos... toda la carga mental del torneo. Hay algo en juego. Hay un trofeo que ganar».

Desde veteranas hasta novatas, combinaciones de hermanas en las bandas y una batalla por el puesto de número 9, la selección femenina de Estados Unidos se prepara para otra SheBelieves Cup con mucho en juego.

GOAL analiza cinco claves antes del primer partido contra Argentina.

  • Rose Lavelle USWNTGetty Images

    Trío supercapado: Emily Sonnett, Lindsey Heaps y Rose Lavelle.

    La selección femenina de Estados Unidos está destinada al éxito en este torneo con el trío de veteranas al frente. Heaps, Emily Sonnet y Rose Lavelle suman entre las tres 399 partidos internacionales. 

    Estas tres jugadoras tienen una rica historia en la selección femenina de Estados Unidos y en el torneo SheBelieves Cup. 

    Sonnett es la única jugadora de la selección estadounidense que ha participado en las 11 ediciones de la SheBelieves Cup, desde el torneo inaugural en 2016. Heaps ha formado parte de la plantilla todos los años, pero no jugó en 2016 debido a una lesión. Su último gol para consolidar la victoria por 3-1 contra Japón en 2020 y su gol de la victoria, también contra Japón, en 2024 para el título de la Copa, pasarán a la historia. 

    Lavelle aparece en la lista de la SheBelieves Cup por séptima vez. En 2021, no solo fue la responsable del gol de la victoria en el partido inaugural de la selección estadounidense, sino que también se llevó a casa el premio MVP. 

    Estas son tres jugadoras que saben una cosa, o muchas cosas, sobre la SheBelieves Cup, sobre ganar y sobre lo que se necesita no solo para enfrentarse a las mejores rivales del mundo, sino para derrotarlas.

    • Anuncios
  • Lilly RealeGetty Images

    El poder de los novatos

    Nueve jugadoras del equipo aparecerán por primera vez en la lista de la SheBelieves Cup. Esa lista está compuesta por Maddie Dahlien, Riley Jackson, Jordyn Bugg, Lilly Reale, Kennedy Wesley, Kate Wiesner, Jameese Joseph, Claudia Dickey y Phallon Tullis-Joyce. Ocho de las nueve debutaron con la selección femenina de Estados Unidos en 2025 o 2026 y formaron parte de la plantilla de enero, con la única excepción de Reale, que estaba con el Gotham FC en la Copa de Campeones Femenina de la FIFA. 

    Desde el anuncio inicial de la lista para la SheBelieves Cup, la defensa Emily Sams sustituye a Bugg y Avery Patterson sustituye a Wiesner. 

    A pesar de los ajustes en la plantilla, hay una gran variedad de experiencia de cara a este torneo. Sigue habiendo una mezcla equilibrada de experiencia y energía novata en esta plantilla. Doce jugadoras de la lista tienen 10 o menos partidos internacionales.

  • Alyssa Thompson, Gisele Thompson Angel CityGetty Images

    Reunión de las hermanas Thompson

    A la selección femenina de Estados Unidos le encantan los momentos entre hermanas. 

    Las Thompson son la tercera pareja de hermanas que representan a Estados Unidos. La primera vez que Alyssa Thompson y Gisele Thompson fueron convocadas para la misma selección femenina fue en la SheBelieves Cup del año pasado. En ese momento, ambas hermanas jugaban en el Angel City FC, club de la Liga Nacional de Fútbol Femenino. Ahora, Alyssa Thompson, la hermana mayor, juega en el Chelsea. 

    Gisele juega como lateral y Alyssa como delantera. Las hermanas han sido titulares en dos partidos con la selección nacional y han jugado en tres en total. Fueron titulares juntas contra Australia y Brasil en la SheBelieves Cup del año pasado.

  • Emily Fox USWNT 2022Getty Images

    Batalla exterior trasera

    La selección femenina de Estados Unidos cuenta con numerosas laterales, desde Reale, nombrada mejor jugadora joven del año por la Federación Estadounidense de Fútbol, hasta la delantera reconvertida en lateral Avery Patterson. Por no hablar de Gisele Thompson y Emily Sams. También están Tara Rudd y Kennedy Wesley, que podrían ocupar el puesto de lateral si fuera necesario. 

    Conociendo el estilo de juego de la selección femenina de Estados Unidos, muy ofensivo y con extremos rápidos, será interesante ver cómo se configura la posición de lateral izquierdo. Es muy probable que Hayes pruebe diferentes variantes para consolidar la defensa de cuatro antes de la fase de clasificación. 

  • Jaedyn Shaw USWNTGetty Images

    Enfrentamiento directo

    Aunque por el momento no hay una clara número 9 en la plantilla, sin Sophia Wilson y Catarina Macario en el equipo, hay jugadoras que pueden aspirar a ocupar ese puesto. Ally Sentnor, Jaedyn Shaw y Jameese Joseph han desempeñado ese papel anteriormente y han demostrado que no solo son capaces de aguantar el balón bajo presión, sino también de ejecutar en el último tercio. 

    Ahora, en la banda, hay Alyssa Thompson, Trinity Rodman, Emma Sears y Maddie Dahlien entre las que elegir. Eso significa que Hayes siempre tendrá mucha velocidad, servicio y magia en el uno contra uno en ambos lados del campo. 

SheBelieves Cup
USA crest
USA
USA
Argentina crest
Argentina
ARG
0