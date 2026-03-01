Traducido por

VER: El internacional alemán Timo Werner consigue una asistencia en su debut y el San José Earthquakes vence al Atlanta United

El delantero alemán Timo Werner salió del banquillo para dar una asistencia en su debut con el San José, que se impuso al Atlanta United con una cómoda victoria por 2-0. Werner, que firmó un contrato de varios años como jugador franquicia con el San José, no fue titular en su primer partido disponible tras su fichaje procedente del RB Leipzig. Sin embargo, su impacto fue inmediato, ya que no tardó mucho en participar en su primer gol.