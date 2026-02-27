¿Venta urgente del West Ham? Los Hammers podrían verse obligados a vender a Jarrod Bowen, ya que el Manchester United y el Tottenham siguen de cerca al extremo en medio de sus problemas financieros

Bowen está, comprensiblemente, desesperado por evitar el descenso a la Championship.

Les ha dicho a sus compañeros: «Todos tenemos que seguir esforzándonos, esa es la situación en la que nos encontramos. Sabemos que hay rumores fuera y creo que, individualmente, cada uno debe lidiar con eso, pero sin duda, como grupo, podemos aceptar las críticas de los demás y creo que es un momento importante para criticarnos mutuamente.

En la situación en la que estamos, necesitamos que todos señalen con el dedo y que la gente acepte esa responsabilidad, que es lo que estamos haciendo. Creo que hemos visto un cambio en las últimas semanas.

No es fácil, no me malinterpretes. No es fácil, y eso no es una excusa, porque esta es la situación en la que nos encontramos por lo que hemos hecho al comienzo de la temporada, así que ahora tenemos que luchar para salir de ella, y sin duda tenemos lo necesario, no solo en cuanto a calidad, sino también en cuanto a carácter y a personas que se apoyan mutuamente en los momentos difíciles.

«Tiene que ser así, y eso es sin duda algo agradable en un vestuario, cuando puedes mirar a tu compañero de equipo que está a tu lado y decir: sí, él me cubre las espaldas y yo le cubro las suyas».