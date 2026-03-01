Getty
«Van a ser unos meses muy intensos»: Rob Mac se emociona mientras continúa el impulso del Wrexham para ascender a la Premier League
El Wrexham sueña con la Premier League
El éxito del Wrexham esta temporada se ha basado en un formidable historial fuera del SToK Cae Ras. El equipo del norte de Gales ha sumado 16 puntos de los 18 posibles fuera de casa, demostrando una flexibilidad táctica que le permite sacar resultados cuando está bajo presión. Con cada semana que pasa, la posibilidad de que el Wrexham alcance la prometida tierra de la Premier League se convierte menos en una fantasía y más en una posibilidad matemática. La victoria sobre el Charlton, un club con una rica historia en la máxima categoría, sirve como declaración de intenciones al resto de la liga. Aunque aún queda mucho por delante en la temporada, la consistencia mostrada por los hombres de Parkinson sugiere que son más que capaces de manejar la presión de una carrera por el ascenso con mucho en juego.
Mac huele algo especial en el aire.
El copropietario Rob Mac no tardó en compartir su entusiasmo, ya que el club sigue superando las expectativas en su búsqueda de ascensos consecutivos. Reflexionando sobre el resultado y el impulso que está adquiriendo el equipo, Rob Mac recurrió a las redes sociales para expresar su expectación ante la recta final de la campaña. La estrella de Always Sunny, que se ha convertido en un referente del ascenso del club junto a Ryan Reynolds, claramente percibe que algo especial está en el aire, ya que señaló que «van a ser unos meses locos» para todos los que están relacionados con el Racecourse Ground.
La magnífica racha del Wrexham desde Navidad
El Wrexham ha sumado más puntos que cualquier otro equipo de la segunda división desde el día de Navidad, lo que subraya su condición de auténtico aspirante al cuarto ascenso consecutivo. Phil Parkinson elogió anteriormente la resistencia de su equipo, el Wrexham, que mantuvo su buen registro fuera de casa en la Championship con una victoria por 1-0 en Charlton. Parkinson declaró, según cita la BBC: «Hemos demostrado una resistencia increíble para conseguir la victoria. Nos hemos visto sometidos a cierta presión, pero la forma en que hemos defendido el área hoy ha sido excepcional y era importante que lo consiguiéramos».
El Chelsea espera en la FA Cup.
El Wrexham estará ansioso por volver al campo y se enfrentará al mayor reto de su historia de cuento de hadas hasta ahora cuando se enfrente al Chelsea en la FA Cup. Los Blues han tenido un comienzo estable bajo la dirección de Liam Rosenior y no querrán sufrir la sorpresa de ser eliminados por un equipo de la Championship. El entrenador reveló que había desafiado específicamente a sus jugadores a ignorar el ruido exterior que rodea su próximo partido de la quinta ronda de la FA Cup. «No quería que fuéramos un equipo que tuviera un ojo puesto en la FA Cup y no diera la talla aquí», añadió. «Eso no es lo que nos caracteriza, pero ya hemos cumplido ese objetivo y ahora solo quiero disfrutar de la semana de la FA Cup, porque hemos trabajado duro para llegar a esta ronda y estar entre los seis primeros».
