«Van a ser unos meses muy intensos»: Rob Mac se emociona mientras continúa el impulso del Wrexham para ascender a la Premier League

El Wrexham estará ansioso por volver al campo y se enfrentará al mayor reto de su historia de cuento de hadas hasta ahora cuando se enfrente al Chelsea en la FA Cup. Los Blues han tenido un comienzo estable bajo la dirección de Liam Rosenior y no querrán sufrir la sorpresa de ser eliminados por un equipo de la Championship. El entrenador reveló que había desafiado específicamente a sus jugadores a ignorar el ruido exterior que rodea su próximo partido de la quinta ronda de la FA Cup. «No quería que fuéramos un equipo que tuviera un ojo puesto en la FA Cup y no diera la talla aquí», añadió. «Eso no es lo que nos caracteriza, pero ya hemos cumplido ese objetivo y ahora solo quiero disfrutar de la semana de la FA Cup, porque hemos trabajado duro para llegar a esta ronda y estar entre los seis primeros».