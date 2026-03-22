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Una leyenda del Arsenal cuenta cómo Max Dowman le pide consejo y se queja de su propio rendimiento
Un espacio de debate para una estrella en ascenso
Dowman se pone en contacto con frecuencia con Wilshere, quien le dio al joven su debut en el equipo sub-18 cuando tenía 13 años. Ahora, como entrenador del Luton Town, este hombre de 34 años sigue siendo un confidente cercano del delantero. A pesar de su brillante actuación como mejor jugador del partido contra el Mansfield Town en la FA Cup, el joven se quedó frustrado. Wilshere declaró a The Sun: «Max y yo hablamos. La última vez que hablé con él fue después del partido contra el Mansfield y no estaba contento con su actuación. Lo cual ya sabía que pasaría, porque así es él».
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«Es realmente estimulante»: Wilshire admira la mentalidad de Dowman
Esa ambición incansable es lo que distingue a este joven promesa de sus compañeros. Mientras se recupera de una reciente lesión de tobillo para poder jugar con el Arsenal, su ansia por mejorar sigue siendo evidente. El entrenador del Luton destacó esta actitud refrescante y afirmó: «Ahora se cuida mucho a los jugadores. Pero Max quiere enfrentarse a retos constantemente. Eso es realmente refrescante. No quería oír en qué era bueno, eso ya lo sabía. Quería saber cómo podía mejorar». Esta mentalidad podría resultar vital ahora que aspira a un puesto en la selección inglesa de Thomas Tuchel.
Información privilegiada sobre las demandas
Wilshere es un jugador que sabe muy bien lo que es abrirse camino en el Arsenal a una edad temprana y ha revelado cómo intenta ayudar a Dowman. Explicó: «Intento ayudarle con mi experiencia de haberme abierto camino y haber jugado desde muy joven. Además, intento ayudarle a entender lo que quiere Mikel Arteta, dándole así una pequeña ventaja. Aún así, tiene que mantener los pies en el suelo y trabajar duro. Hay margen de mejora y Max será el primero en admitirlo».
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¿Qué le depara el futuro a Dowman?
Dowman se aseguró recientemente una victoria por 2-0 contra el Everton al batir al portero Jordan Pickford en el tiempo de descuento, convirtiéndose en el goleador más joven de la historia de la competición con tan solo 16 años y 73 días. Entonces, ¿qué le depara el futuro al joven? Ahora se encuentra a las puertas de alcanzar otro hito monumental. Si salta al campo de Wembley en la final de la Carabao Cup contra el Manchester City, se convertirá en el jugador más joven en disputar una gran final nacional desde la Segunda Guerra Mundial.
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